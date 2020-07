Asume Comité dirección de Cooperativa Cruz Azul

Reforma

Ciudad de México.- Un Comité de la Junta de Gobierno asumirá la dirección de la Cooperativa la Cruz Azul ante la ausencia de Guillermo Álvarez, sobre quien pesa una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en delincuencia organizada y lavado de dinero.

Este Comité, informaron en conferencia de prensa parte de sus integrantes, estará al frente de las 12 empresas que conforman la cooperativa, entre ellas el club de futbol Cruz Azul.

En el caso de este último, aclaró Jorge Fernández Rodríguez, seguirá como director deportivo Jaime Ordiales.

Si la Federación Mexicana de Futbol requiere la presencia del presidente del Club, el Comité determinará quién asumirá esa representación.

Fernández recordó que el reglamento de la Federación establece que el presidente de un Club no deberá contar con antecedentes penales, circunstancia que en el caso de Billy Álvarez no ha ocurrido, pues no se ha demostrado que sea culpable de los delitos que se le imputan.

El miércoles trascendió que un juez federal ordenó la aprehensión de Álvarez y otros cuatro colaboradores y abogados por delincuencia organizada y lavado de más de 114 millones de pesos a través de siete empresas factureras.

El Comité de la Junta de Gobierno, explicó Ramsés Dolores Anguiano, tomará todas las decisiones hasta en tanto se realiza una asamblea general, la cual se realizará en un plazo no mayor a un mes.

"Lo importante es enviar el mensaje a todos nuestros clientes y proveedores de que la Cruz Azul no está sin dirección, este Comité es el que representa a los cerca de 700 cooperativistas que conforman la Cooperativa", dijo.