Asume encargada de Secretaría Ejecutiva del INE

Especial / Agencia Reforma / La legislación permite a Taddei nombrar a encargados de despacho sin necesidad de la aprobación del Consejo General

Ciudad de México.- María Elena Cornejo Esparza asumió la secretaría ejecutiva del INE como encargada de despacho, ante la falta de acuerdos entre los consejeros para nombrar al titular.

"Convencida estoy que con el actuar cotidiano y su desempeño habremos de contribuir al incremento de la vida democrática y la calidad de la misma en nuestro país", le dijo la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, al tomarle protesta.

Aunque comenzó a trabajar desde el 1 de julio en la Secretaría, hoy fue presentada ante los integrantes de Consejo General.

Cornejo Esparza fue nombrada recientemente directora de Capacitación Electoral y Educación Cívica; lleva 30 años en el Instituto, donde ha ocupado diversas plazas en direcciones y vocalías jurídicas. También forma parte del Servicio Profesional Electoral.

Estará en el cargo hasta que Taddei consiga los ocho votos que necesita para avalar su propuesta para el titular.

La secretaría ejecutiva es una posición clave del INE, considerada como la mano derecha de la presidencia del órgano electoral.

La plaza se encarga de supervisar el trabajo de direcciones, unidades y delegaciones estatales y distritales, así como de estar a cargo de la Unidad de lo Contencioso Electoral -que recibe las quejas de partidos y candidatos-, diseñar el presupuesto y avalar las plazas a cubrir.

Y da posiciones a rechazados...

Taddei nombró esta semana como encargados de despacho a Iulisca Zircey Bautista Arreola y Hugo Patlán Matehuala, quienes fueron rechazados por los consejeros para ocupar direcciones ejecutivas.

Zircey Bautista Arreola fue nombrada como encargada de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, en tanto que el priista veracruzano Patlán Matehuala fue nombrado director jurídico.

Zircey fue propuesta como titular en las negociaciones privadas, a petición del consejero Uuc-Kib Espadas, pero no alcanzó los ocho votos para llevar el nombramiento ante el Consejo.

Aunque era asesora del consejero Jaime Rivera, quien no le dio su respaldo, no fue avalada por considerar que no tiene la experiencia necesaria para desempeñar dicha función.

Además de que se le liga con Morena, pues su esposo es el subsecretario de Sedatu, Daniel Fajardo, quien, aseguran, respalda a Adán Augusto López en su aspiración presidencial.

En las negociaciones sobre cargos, Taddei había aceptado que el cargo de director jurídico quedara en manos de Carlos Vázquez Murillo, asesor de la consejera Carla Humphrey.

Sin embargo, debido a que en sus reuniones privadas no le aprobaron a Flavio Cienfuegos como secretario Ejecutivo y otras posiciones, la sonorense decidió rehacer sus propuestas y nombrar a Patlán, quien era uno de sus asesores.

El ahora encargado de la Dirección Jurídica coincidió con Cienfuegos en el IMSS, en 2019.

La legislación permite a Taddei nombrar a encargados de despacho sin necesidad de la aprobación del Consejo General.

De las 16 posiciones de primer nivel, logró colocar a nueve, tres con encargados de despacho nombrados por ella, y el resto con acéfalas.