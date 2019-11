Asume Graue en UNAM; rechaza violencia

Ciudad de México.- Enrique Graue rindió protesta como Rector de la UNAM para el periodo 2019-2023 en medio de un llamado a rechazar la violencia y provocaciones en la institución tras hechos registrados en Rectoría la semana pasada.

"Mi reconocimiento y sensatez a la valiente actitud que tuvo el personal de vigilancia y prevención. Esa es la verdadera universidad", dijo en su discurso.

Los grupos violentos que se infiltran en los planteles, advirtió, tienen que ser denunciados para que puedan ser investigados.

Aseguró también que se ha avanzado en violencia de género y han impuesto sanciones a infractores en este tema.

"En las semanas siguientes estaré enviando a las comisiones del Consejo Universitario la propuesta para la creación de un órgano independiente de administración central que fortalezca el respeto a la diversidad", dijo.

Del mismo modo, ofreció nuevas y mejores estrategias para equidad y contra la violencia de género.

Graue adelantó que se anunciarán medidas para incrementar la matrícula estudiantil, entre ellas la educación en línea.

Prometió continuar gestiones para obtener más presupuesto, acorde a la calidad educativa que en el nivel medio superior y superior se requiere.

Informó que en los primeros meses de 2020 convocará a un encuentro con directores y coordinadores de programas académicos para buscar mejoras.

Aseguró que es imperante contar con los recursos y un financiamiento suficiente para la educación.

El Plan de Desarrollo Institucional, añadió, se realizará con la participación de la comunidad universitaria.

"Agradezco la participación de la doctora Angélica Cuéllar y el doctor Pedro Salazar con los que compartí el amor y el respeto por la universidad", mencionó sobre los otros aspirantes a la Rectoría.

El Rector culminó su discurso con la aseveración que la UNAM "continuará siendo una universidad pública y laica, abierta a la transparencia, diversa y tolerante".

Antes, Francisco Xavier Soberón, presidente de la Junta de Gobierno de la máxima casa de estudios, aseveró que se escuchó a la comunidad universitaria en el proceso de elección.

Indicó que tomaron en cuenta su trayectoria profesional, académica, de administración, su conocimiento de la universidad y posibilidad de desarrollo.

Además de directivos de planteles, integrantes de la Junta de Gobierno y consejeros, en el acto se encuentran funcionarios como la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro; y el consejo presidente del INE, Lorenzo Córdova.

Así como Cuauhtémoc Cárdenas y el empresario Carlos Slim.Protestan contra reelecciónEstudiantes de diversos planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) protestaron contra la reelección al exterior de la antigua sede de la Escuela de Medicina.

En la Calle República de Brasil, en el Centro Histórico, se congregaron alumnos para exponer diversas inconformidades y demandas.

"#DemocraciaYa UNAM", se leía en una manta.

Entre las quejas está que Graue no ha cumplido con garantizar la seguridad en los campus con acciones efectivas contra la violencia de género, con democratización y en sanciones para acusados de violación y acoso sexual.

Saraí Pamela Hernández, estudiante de la FES Cuautitlán, acusó que la comunidad universitaria no fue escuchada.

"No estamos a favor del Rector, no compartimos la ideología que tiene y nosotros compartimos una idea distinta de la universidad democrática que es la de Antonio González Casanova", expuso.

Entre los manifestantes estaban representantes de la Central de Estudiantes Universitarios e integrantes de colectivos feministas de la UNAM.