Ataca a diputada con dichos misóginos

Ciudad de México.- José Casas, diputado local de Morelos dijo en tribuna que las quejas de la legisladora Tania Valentina Rodríguez son "chillidos de marrano" y que en la política "es lo malo de sacar a las personas de la cocina y darles una curul".

Casas es integrante de un bloque de 13 diputados que pretenden sacar de la presidencia de la Junta Política y de Gobierno del Congreso a Rodríguez.

"Hay una frase que dice que a chillidos de marrano, oídos de carnicero, si decir la verdad, como es, al chile pelón, como se dice vulgarmente, y lo habla el pueblo, lo siento compañeras, para que se meten en esto, desde el momento en que ustedes aceptaron una candidatura y están aquí, sabían las responsabilidades que llevan", dijo en tribuna el diputado sin partido.

"Entonces pueblo de Morelos, lamentablemente así son las cosas, tenemos que transitar en este Congreso, es lo malo de sacar a las personas de la cocina y darles una curul".

Rodríguez dijo a REFORMA que acudirá a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y al Instituto de la Mujer a levantar dos quejas en contra del diputado Casas por sus dichos misóginos.

El Congreso de Morelos atraviesa por una confrontación entre 13 diputados y otro bloque de siete legisladoras por la presidencia de la Junta Política, que tiene, entre otras responsabilidades, llevar los juicios políticos contra los funcionarios públicos.

La actual presidenta es Rodríguez, no obstante, se quejó que en una sesión a la que calificó de "clandestina", los 13 diputados avalaron su remoción de ese cargo.

Sin embargo, indicó que para que sea removida del cargo, se requiere de una votación en el Pleno de 14 votos, es decir, con mayoría calificada.

En la sesión de ayer, esta votación no se llevó a cabo debido a que no se garantizaron los 14 votos para remover a Rodríguez, lo que causó la molestia de Casas.

"Nos preocupa que el Congreso de #Morelos, sea quien genera leyes y hoy quieran violar la Ley y traten de poner en la Junta Política a alguien sin contar con los 14 votos", expuso la diputada Rodríguez.

Acusa Rodríguez intromisión del Gobierno en Congreso

Tania Valentina Rodríguez acusó que en medio de la confrontación entre legisladores por la presidencia de la Junta Política y de Gobierno del Congreso, existe una intromisión por parte del Gobierno de Morelos.

Rodríguez, aún presidenta de la Junta Política, dio a conocer un video en el que se aprecia que el Coordinador de Asesores del Secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, Mauricio Robles Cortés, asistió a una reunión con diputados integrantes de la Junta Política, encerrona a la que no fue invitada.

La diputada acusó que existe una ofensiva por parte del Gobierno del Estado, encabezada por Ulises Bravo, medio hermano del mandatario estatal, Cuauhtémoc Blanco, para removerla de la presidencia de la Junta Política, responsable entre otras cosas, de llevar los juicios políticos contra funcionarios.

"Detrás de todo esto está Ulises Bravo y Pablo Ojeda, Bravo tiene una amistad con el diputado Alfonso Sotelo, Presidente de la Mesa Directiva, se demuestra con el video que existe una línea a los diputados con la asistencia a una reunión de Mauricio Robles", reprochó Rodríguez.

REFORMA publicó que Ulises Bravo, medio hermano del ex futbolista, no solo interviene en la toma de decisiones del Gobierno y en el Congreso estatales, sino que además colocó a su pareja sentimental, tíos, primos y amigos en diversos cargos de la Administración pública del Estado.

En una carta enviada a este diario, Blanco afirmó que todos los funcionarios designados cumplen con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.