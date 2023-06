Ataca AMLO a Dresser otra vez

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó nuevamente contra la politóloga Denise Dresser por llamar "maloliente" a Delfina Gómez en un análisis que hizo sobre la elección en el Estado de México y dijo que esto hasta puede considerarse un presunto delito.

"Estaba viendo un escrito de Denisse Dresser, una doctora en Ciencia Política del ITAM, lo cual pone de manifiesto que una cosa es la educación y otra es la cultura. No necesariamente quien tiene nivel de maestría o doctorado es el más respetuoso, inteligente, humano, no. Pueden ser muy ignorantes, y muy clasistas, y muy racistas, con doctorado o postdoctorado, todo esto está ayudando a poner a cada quién en su sitio.

"(...) Buen análisis político (dice el Presidente con sarcasmo). Entonces, este es el pensamiento, así como ella hace recomendaciones a los dirigentes de los partidos del bloque conservador, ella debería ser autocrítica. Porque este pensamiento no les ayuda, es muy ofensivo, es sentirse superiores, es clasismo, se ofende a la gente, a millones de mexicanos, esto es hasta un presunto delito", comentó López Obrador en conferencia.

Sin embargo, Dresser aclaró que en el pasado también ha usado el término "maloliente" para describir las malas prácticas llevadas a cabo por los partidos, entre ellas la corrupción de Alejandro Moreno, dirigente del PRI.

"He usado la palabra 'maloliente' decenas de veces en el pasado para referirme a prácticas políticas que huelen mal en todos los partidos. Morena le atribuye un clasismo que el adjetivo no contiene. Es tan maloliente la corrupción de Alito como la de cualquiera en Morena que viole la ley", explicó.

Un día después de la elección, Dresser tuiteó las lecciones que habían dejado los comicios para Gobernador en el Estado de México y en Coahuila. En sus palabras, ella destacaba que la polarización generada por López Obrador se había impuesto pese a lo "maloliente" de su candidata.

"La narrativa identitaria/polarizadora del Presidente se impone en Edomex, donde gana su candidata a pesar de ser maloliente. Pierde el Grupo Atlacomulco, pero gana el grupo Texcoco. Una mafia del poder es sustituida por otra", se lee en el tuit de Dresser.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que las ínfulas de superioridad están aflorando en millones de personas en el País debido al enojo en contra de su Gobierno.

"No es nada más ella (Dresser), son millones, no dejan de ser minoría, pero es un modelo de pensamiento. Antes existía, siempre ha existido este clasismo, este racismo, estas ínfulas de superioridad; pero no salían, se ocultaban. Y, ahora por el enojo, está saliendo a flote", mencionó.

El titular del Ejecutivo federal defendió a Delfina Gómez afirmando que es más honesta que aquellos que emiten juicios en su contra.

"Todo esto se ha aclarado (del diezmo en Texcoco) una y mil veces. Es como la aclaración de los Segundos Pisos cuando los construimos, que no se reservó, pero siempre sale al cuestionamiento. Ya he dicho, y además es cosa de preguntar a la gente de Texcoco, la maestra es una gente honesta, íntegra, mucho más honesta que quienes hacen estos juicios temerarios", aseveró.

Al final, López Obrador dedicaría a Denisse Dresser la canción "Ya supérame" de Grupo Firme.

"Cómo se llama la canción esa de Firme, 'Ya supérame', ponla, les va ayudar. ¿La tendrán?", agregó.