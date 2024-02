Atacan a aspirante de Morena en Chiapas

Foto: Especial

Chiapas, México.- Gabriel Orantes Villatoro, aspirante de Morena a la Alcaldía de San Fernando, ubicado a 24 kilómetros al norte de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue atacado a balazos cuando recorría una carretera junto con su equipo electoral.

El mismo Orantes Villatoro, empresario y dedicado al motociclismo, denunció en sus redes sociales el ataque la noche del pasado 27 de febrero cuando viajaba sobre la carretera de San Fernando a Tuxtla Gutiérrez.

"Haciendo recorridos con nuestra estructura, comités, tuvimos un atentado, nos acaban de disparar, vemos acá los disparos a la camioneta, se alcanza a ver el cristal roto, quiero hacer una denuncia a quien salga responsable de la situación, vamos a levantar una demanda en forma, no es posible que en nuestro Estado pasen estas cosas", expresó en una transmisión en vivo de Facebook.

"Afortunadamente mi equipo de trabajo ni yo fuimos alcanzados por ninguna bala, pero contamos con vida y amos a hacer lo pertinente para que estas cosas se aclaren, no es posible que estemos viviendo en este estado de poca seguridad".

Minutos después, el morenista realizó otra transmisión en la que se quejó por la falta de atención de la Fiscalía General del Estado (FGE), a donde acudió para denunciar el hecho delictivo.

"Estoy en la Fiscalía, pero no me atienden, no me dan atención, aquí tenemos una de las balas que llegó a mi persona, afortunadamente se desvío la bala, otras entraron ahí, son dos balazos más que cruzaron, estoy en la Fiscalía y aún no tengo atención".

De acuerdo con reportes policiacos, al menos dos vehículos con luces de patrulla se le acercaron a la camioneta de Orantes Villatoro y sujetos a bordo comenzaron el ataque con armas largas, a la altura de la Colonia 16 de Septiembre.

La camioneta registró al menos tres impactos de bala, uno de ellos en el lado izquierdo del parabrisas.

El ataque se suma a otros que se han registrado en 2024 en medio de la temporada electoral.

Apenas el pasado domingo, fueron asesinados Miguel Ángel Reyes y Armando Pérez Luna, candidatos de Morena y del PAN, respectivamente, a la Alcaldía de Maravatío, Michoacán, con lo que suman al menos 14 aspirantes a estos cargos, así como a diputaciones locales y federales del País asesinados, según un recuento de Grupo REFORMA.