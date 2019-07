Atacan a balazos comunidad en Guerrero; matan a animales

Guerrero





Dos días consecutivos fueron atacados a balazos en la comunidad El Naranjo de la zona serrana del municipio de Leonardo Bravo, Guerrero.

El grupo delictivo que los atacó disparó desde los cerros en contra de los habitantes, aunque no se sabe el motivo especifico.

Las ráfagas iniciaron la tarde del domingo y la mañana de este lunes se registró otra hora de intensa balacera.

"Gracias a Dios que yo nada más estuve solito, cuando llegaron se oía feo, nunca nos había tocado en toda la vida, o sea, nunca me había tocado. Gracias a Dios le digo que si quiera mis hijos no la pasaron aquí", afirmó un habitante de El Naranjo.

En las casas se ven algunas perforaciones hechas por las balas, al igual que en la Iglesia de la Santa Cruz.

Los habitantes contabilizaron dos caballos muertos, un chivo y algunas gallinas que estaban en los patios.

Los pobladores de El Naranjo ya estaban advertidos sobre un posible ataque.

"Ya una vez el comisario había comentado que lo que algo que hubiera pasado, nos íbamos a tirar donde pudiéramos. - ¿Usted donde se tiró? - Ahí. –Cuánto tiempo permaneció ahí tirado? - Dos horas", relató.

En el pueblo hay zozobra porque tienen miedo de más ataques, aunque las familias no se han desplazado.

La mayoría dice que no tienen que huir puesto que ellos no son delincuentes.

"Yo para qué me voy a ir corriendo a otro lado si en otro lado está más peor, ahora para entrar está más cabrón, o sea, es lo que yo estaba diciendo, mejor aquí hay que quedarse, mejor yo me voy a amachinar aquí, me voy a quedar y lo que Dios diga, porque la verdad sí se siente feo, se siente feísimo", agirmó.

Hasta la tarde de este lunes, ninguna corporación policíaca ni el Ejército habían acudido a la comunidad para resguardar a la población.