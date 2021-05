Atacan a candidata de Morena-PT a Alcaldía en Michoacán

Reforma

Ciudad de México.- La candidata de la coalición Morena-PT a la Alcaldía de Cuitzeo, Michoacán, Rosa Elia Milán Pintor, y su comitiva fueron atacados a balazos cuando se dirigían a la cabecera municipal, y su esposo resultó herido.

Milán confirmó en su cuenta de Facebook que ella está bien y que por el momento la Fiscalía de Michoacán está a cargo de la indagatoria.

En un mensaje con fecha de este 31 de mayo, también anunció que por seguridad de todo su equipo se suspenden las actividades proselitistas programadas.

"A través de esta red social, quiero agradecer a todos los que han escrito para preguntar por mi estado de salud y mi familia. Sus mensajes son una muestra de su humanidad y cariño hacia su servidora, y les digo que afortunadamente me encuentro bien. Sin embargo, por ahora no me es posible dar mayores detalles sobre el hecho que ya todos conocen en redes sociales", posteó.

"La investigación en torno a la agresión se encuentra en manos de la Fiscalía General de Michoacán".

La Fiscalía estatal reportó que el ataque ocurrió anoche, alrededor de las 23:30 horas, cuando la candidata y su familia viajaban en dos camionetas por la localidad de Mariano Escobedo, rumbo a la cabecera municipal de Cuitzeo, limítrofe con Guanajuato.

"En la entrada de la cabecera municipal, fueron agredidos con disparos de arma de fuego por los ocupantes de una motocicleta y un auto compacto", detalló la FGE.

"Derivado de esta agresión, fue herido el esposo de la candidata, quien manejaba una de las unidades, por lo que fue auxiliado y canalizado a un nosocomio para su atención, mientras que Rosa Elia M., quien se desplazaba en un segundo vehículo, resultó ilesa".

En tanto, el coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, hizo un llamado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para que le brinde seguridad a Milán y a su familia.

"Toda mi solidaridad y acompañamiento a Rosa Elia Milan, candidata por Cuitzeo y amiga que lamentablemente sufrió un ataque armado cuando se dirigía a su hogar. En el @PTnacionalMX exigimos que la Fiscalía General de Justicia en el Estado investigue y haga justicia", posteó.

"Ya basta de impunidad. Hago un llamado a la @SSPCMexico para que le brinde el apoyo y arropo necesario a ella y su familia".

De acuerdo con reportes de medios locales, la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia fue agredida cuando regresaba a su domicilio luego de un mitin.