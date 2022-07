Atacan a sacerdote en Michoacán; 'Debió ser sicario', dijo

Reforma

Michoacán.- El sacerdote Mateo Calvillo Paz fue atacado el pasado domingo a golpes cuando entraba en su vehículo al Municipio de Queréndaro, ubicado aproximadamente a 45 kilómetros de Morelia, Michoacán.

El propio cura católico, encargado de la Comisión de Evangelización en Radio y Televisión de la Arquidiócesis de Morelia, fue quien relató en una carta que el ataque, del cual culpa a un sicario de la región, ocurrió en aproximadamente tres minutos.

"Fue un ataque profesional, me bloquearon el carro, me agredieron a golpes. El agresor debió ser un sicario, aunque no me presentó su credencial", narró en su carta.

"Un psicópata, era muy alto y fuerte, moreno, con entradas en el pelo, tenía en los puños un arma, se dirige a mí, abrió la portezuela de mi auto, me destrozó la cara, dejándola con hemorragias terribles. ¿El motivo? Era una psicópata, ellos no razonan ni tienen controles".

Calvillo Paz añadió que buscó ayuda en la iglesia de la zona y fue atendido por su homólogo, Rafael Juárez, así como también el director de la clínica Asunción, el médico Gerardo Aguilar.

'A todos nos puede tocar' En el mismo relato, el clérigo aseguró que tuvo suerte porque sólo fue golpeado por el sujeto armado, y no lo mataron como a los dos jesuitas que fueron asesinados en junio pasado en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua.

"Este ataque, yo lo había presentido, a todos nos puede tocar, estoy tentado a decir: nos va a tocar. Hay que ser conscientes y estar preparados, estudiar nuestra reacción, una equivocación puede ser mortal. Me salió muy barato, si pienso en la suerte de los hermanos jesuitas asesinados y en tantas muertes y masacres", dijo.

"Me siento honrado de ser hermano de las víctimas de la violencia, inocentes, asesinados, heridos, despojados de sus pertenencias, expulsados de sus pueblos, de tantos muertos denunciados y de los no denunciados, de los hijos perdidos".

En la misma misiva, también externó lo siguiente:

*Tomar distancia de bandas criminales y cuidarse.

*Valorar al Gobierno. No más teatro de política, con culto a personalidad, ideología y propaganda.

*Que conviertan a Dios en el centro de la vida.

Afirma Michoacán que sacerdote todavía no denuncia El titular de Gobierno estatal, Carlos Torres Piña, aseguró que el sacerdote Mateo Calvillo todavía no ha denunciado esta agresión en la Fiscalía General del Estado (FGE).

"Lo que nos indicaba ahorita el Fiscal (Adrián López) es que no se ha presentado denuncia, no ha habido mayor información adicional y esperemos que si se presenta la denuncia, se hagan las diligencias respectivas", dijo a medios locales.