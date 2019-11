Atacan piratas del Golfo 16 barcos cada mes

Ciudad de México.- Los piratas en el Golfo de México han intensificado sus acciones este año.

De enero a septiembre la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) reportó 16 asaltos mensuales a los buques mercantes en Ciudad del Carmen, Campeche, y Dos Bocas, Tabasco.

El promedio mensual de atracos a buques en 2018 fue de 12 casos, mientras en 2017 fue sólo de 4 casos al mes.

El aumento de los ataques piratas a buques y plataformas petroleras en el Golfo de México pone en riesgo las inversiones en el sector energético, alertó el Consejo Coordinador Empresarial de Campeche.

"Esto puede generar que futuras inversiones extranjeras en el sector energético sean canceladas, ya que los empresarios buscan zonas pacíficas donde sus recursos estén protegidos, pero actualmente se aumentó el número de abordajes ilegales a las plataformas y barcos petroleros", indicó Alejandro Fuentes Alvarado, presidente del organismo.

De acuerdo con cifras de la Marina Mercante, de enero a septiembre de este año se han registrado 167 hechos delictivos a plataformas y barcos en general, principalmente en Ciudad del Carmen, Campeche, y Dos Bocas, Tabasco, sin que hasta ahora se reporte la captura de un solo pirata.

Por su parte, estadísticas del Sistema de Rastreo de Eventos y Condiciones Inseguras, señalan que en el año suman 129 casos de robos a unidades satélite y ocho abordajes a unidades de producción con personal de Pemex, es decir 137 casos en total, sin sumar atracos a barcos privados.

Los piratas roban, además de las pertenencias de los tripulantes, equipos sofisticados de comunicación y navegación de las embarcaciones o plataformas, que después son vendidas en el mercado negro.

"Los piratas están atacando también en la zona de Cantarell, en las plataformas (de Pemex) en el noroeste de Campeche, en mar adentro, a unas 80 millas náuticas, entre Ciudad del Carmen y Tabasco.

"Los piratas viajan en dos o más embarcaciones con potentes motores fuera de borda con hasta siete sujetos en cada una, de acuerdo a la plataforma o el buque es como planean el ataque", dijo a REFORMA Enrique Lozano Díaz, inspector de la ITF en Costa Afuera de América Latina y el Caribe.

Apenas el pasado lunes, el barco italiano "Rema", abastecedor de plataformas y con capacidad de carga de 2 mil 600 toneladas, fue asaltado por piratas en las costas de Campeche.

Dos elementos de la tripulación resultaron heridos, uno de bala y otro por golpes en la cabeza.

El pasado 4 de noviembre, un grupo de piratas armados con rifles asaltaron la plataforma Independencia, que se ubica en el Golfo de México, a una hora mar adentro desde Dos Bocas, donde despojaron a los obreros de sus pertenencias.

Para amagar a los obreros, los delincuentes accionaron varias veces sus armas.

"Esto ya generó una alerta internacional, ante la afectación al comercio. Los piratas están asolando cada vez más a los barcos", abundó Enrique Lozano.

"Los piratas, además de las armas usan garfias para escalar buques o plataformas, operan siempre en la madrugada, saben que por norma internacional la tripulación no usa armas de fuego, entonces suben con toda la seguridad. Los delincuentes roban por ejemplo equipos autónomos de respiración, equipos costosos, además de cobre, tuberías, saben que la tripulación no puede escapar...".

De acuerdo con información proporcionada, los piratas no sólo están operando en aguas someras, de poca profundidad, van más allá, mar adentro, más de 80 millas náuticas, cerca de 180 kilómetros.

Ante la ola de atracos, empresarios de Ciudad del Carmen urgieron a la Secretaría de Marina de México a reforzar la seguridad en mar adentro.

Los empresarios aseguraron que la vigilancia y la coordinación debe ser más eficiente en la Sonda de Campeche y el litoral de Tabasco.

La Marina Mercante ha entregado a la Comisión de Marina del Senado y la Cámara de Diputados información sobre la piratería en el Golfo de México para que exhorten a la Armada de México a reforzar sus despliegues marítimos.