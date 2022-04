Atacan Tren Maya desde adentro de 4T, dice AMLO

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que desde adentro y afuera de su Gobierno hay quienes le han puesto el pie al avance de las obras del Tren Maya.

"En las mismas instituciones hay quienes no están de acuerdo con la transformación. (...) Sí, claro al interior y afuera (hay quienes han puesto el pie para que el Tren Maya no avance).

"Entonces, por eso fue el acuerdo: mientras tienen los permisos, como nosotros no somos destructores del medio ambiente, como nosotros no buscamos el lucro, como nosotros lo que queremos es ayudar al pueblo y queremos que haya justicia y que haya desarrollo, no vamos a cometer la barbaridad de destruir la selva, nosotros hemos sido defensores de la selva", aseguró López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal comentó que siempre ha luchado en favor del medio ambiente.

"Siempre hemos luchado en favor del medio ambiente y en la protección de la naturaleza, 1975, la planta de triplay de Palenque, porque estaban talando caoba. Saben que la caoba es madera fina, es la reina de las maderas y la última explotación masiva que hubo de tala de árboles de caoba fue en 1975, 76, en el Gobierno de Eheverría. Yo estaba todavía estudiando, entonces pues no somos iguales, con todo respeto, yo no soy fifí", mencionó.

Ofrecen a minera comprarle predio en Playa del Carmen

Por otra parte, el Presidente ofreció a la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica) comprarle las 2 mil 400 hectáreas para parar la extracción minera en Playa del Carmen, Quintana Roo.

"Esto llega a un muelle y de ahí se llevan el material, está parado y lo que les estamos ofreciendo a la empresa es que toda esta área, estas 2 mil 400 hectáreas, se pueda construir un desarrollo turístico, les podemos ayudar con los permisos de acuerdo a las normas y el muelle. El puerto tiene calado suficiente, pudiera ser para cruceros. Incluso, si ellos no quieren, les compramos las 2 mil 400 hectáreas a valor de avalúo para hacer un parque natural, se hace el avalúo, pero lo que queremos es dejar reservas", mencionó.

López Obrador dijo que su Gobierno buscará hacer tres parques en Calakmul, Tulum y Uxmal.

"Vamos a hacer tres parques, ampliar el de Calakmul, se va hacer el parque natural del jaguar, en Tulum, lo que es ahora la base naval aérea de Tulum pasa a formar parte del parque, se va unir con la zona arqueológica, se va poder disfrutar de más de mil hectáreas. Y para que no se siga invadiendo la zona arqueológica se está llegando a acuerdos, pero están ubicados en lo que es el área arqueológica de a Tulum, vamos a proteger y bardear todo.

"Y un tercer parque es un terreno que se rescató como de 2 mil hectáreas cerca de Uxmal, ya lo habían vendido, lo recuperamos, para que en un sendero de 5 kilómetros, a pie o en bicicleta, se llegué a la zona arqueológica. Si ellos (Calica) no quieren cambiar de giro, apoyamos, pero dicen no, lo queremos vender, lo compramos...", explicó.