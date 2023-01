Ataque a Ciro, acto de sabotaje y subversión, dice AMLO

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que el ataque al periodista Ciro Gómez Leyva fue para desestabilizar y un acto de sabotaje y subversión que podría haber sido hecho por el conservadurismo.

Durante la mañanera en el Palacio del Ayuntamiento, el Mandatario federal hablaba de una reforma para dar beneficios a quienes den información en casos de interés público.

"Entonces estamos trabajando en eso, y queremos no quedarnos solo en los detenidos. Hasta ahora, aún cuando no es fácil llegar a los autores intelectuales, nosotros estamos buscando mecanismos, y lo planteo abiertamente, nosotros vamos a buscar a ver si es posible hacer algunas reformas, para que los que cooperan con información puedan tener una consideración en sus penas, cuando se trata de asuntos de interés público, asuntos de Estado", indicó López Obrador.

"Porque esto significa desestabilizar, esto es sabotaje, es subversión".

"Entonces, bien vale la pena decir, a ver, tu te metiste en esto, estás siendo juzgado, vas a ser seguramente sentenciado, pero, si nos informas, vamos a tomar en consideración tu apoyo. Eso lo hacen en Estados Unidos y en otras partes".

Después planteó que fue el conservadurismo el que lo hizo.

"¿Por qué van sobre un periodista famoso, que además tiene diferencias con nosotros?, en buena lid, como suele suceder en las libertades, cuando hay democracia, no hay pensamiento único, se tiene que garantizar el derecho a disentir, pero ya dar un paso de esos para crear una sospecha de que el Gobierno está promoviendo la represión, que está silenciando a voces opositoras, todo eso, ya son palabras mayores y yo no descarto que el conservadurismo haga eso, bueno, lo han hecho históricamente, golpes de estado, destituyen, reprimen, o sea, no estoy inventando nada", lanzó.