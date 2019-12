Atenderá Durazo depuración de 'crimen uniformado'

Ciudad de México.- Tras la captura y detención en Estados Unidos de Genaro García Luna, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que no se puede combatir al crimen organizado con el crimen uniformado y que depurará de instituciones a elementos ligados a la delincuencia.

El funcionario encabezó está mañana la ceremonia alusiva al 11 aniversario del Servicio de Protección Federal, ante cuyos elementos prometió que en 2021 se le podrá hacer frente "al tú por tú" al crimen organizado.

Durazo informó que el Presidente López Obrador le encargó una depuración a fondo de todos los malos elementos de las corporaciones de seguridad.

Afirmó, entonces, que el primer paso es comenzar por atacar la corrupción en las filas de la propia corporación.

"Es evidente que no podemos combatir al crimen organizado con un crimen uniformado", advirtió.

"No podemos combatir al crimen organizado y desorganizado, con instituciones de seguridad que no nos garanticen máximos de honestidad y de desempeño ético".

Como lo informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, Durazo recalcó que se limpiarán las organizaciones de elementos con nexos con el crimen.

"Tenemos que limpiar a todas las corporaciones de aquellos elementos que con sus complicidades con el crimen organizado han terminado por desprestigiarlos", advirtió.

"Hoy en la mañana recibí la instrucción del Presidente de revisar la integración de las instituciones de seguridad y separar del servicio a todos aquellos elementos que hayan construido una relación de complicidad política y han terminado en manos del crimen organizado como nos hemos enterado por la detención de un ex Secretario en Estados Unidos".

Alfonso Durazo aseguró que con el despliegue de 140 mil elementos de la Guardia Nacional en 2021 "le podremos hablar al tú por tú al crimen organizado".