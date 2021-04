Atenta INE contra democracia: AMLO

Alejandro Mendoza/ Reforma

Ciudad de México.- Luego que el INE ratificara quitar candidaturas a Félix Salgado y Raúl Morón, el Presidente López Obrador señaló que fue un atentado contra la democracia pues no se le permitió al pueblo decidir.

"Si vamos al fondo, que es lo que importa, en la democracia manda el pueblo, demos pueblo, kratos, poder, el pueblo es el soberano, no los aparatos, las estructuras, el pueblo es el que decide en la democracia, es el que manda, se establece incluso en el artículo 39 de la Constitución, el pueblo tiene derecho hasta cambiar las formas del Gobierno, el pueblo es soberano, entonces ¿por qué impedir que el pueblo sea el que decida?", expuso en conferencia mañanera.

"¿Por qué no se le deja al pueblo de Michoacán, al pueblo de Guerrero, que decida?, si son malos ciudadanos ¿qué no puede el pueblo calificarlos, reprobarlos o elegirlos? Porque estaríamos ante un hecho inédito, nunca se ha llevado a cabo una cosa así, si estamos dando los primeros pasos para una auténtica democracia y ¿vamos a golpear así la democracia? No es exagerado lo que dije, es un atentado a la democracia".

El Mandatario reiteró que se les debió imponer una sanción sin quitarles su derecho a participar en comicios.

"Creo que se debe de respetar la resolución del Tribunal en el sentido de que debe hacer una sanción, pero no quitarles el derecho a participar, es un derecho constitucional", insistió.

"Entiendo que existan posturas conservadoras de lo que han simulado ser demócratas cuando la verdad han sido tenaces violadores de la Constitución, de las leyes, ejecutores o aplaudidores de fraudes electorales y ahora se convierten en los paladines de la democracia, ojalá el Tribunal resuelva bien este asunto".

Anoche, el Instituto Nacional Electoral (INE) resistió al asedio de líderes y simpatizantes de Morena, e incluso del Presidente, y ratificó la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado y Raúl Morón a las Gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente, por no presentar informes de gastos de precampaña.

Las candidaturas de Salgado y Morón fueron negadas por seis votos contra cinco luego que el Tribunal Electoral federal pidiera al Instituto precisar la gravedad de la falta cometida y la sanción que deberían recibir los aspirantes.

Los consejeros electorales argumentaron que no se trataba de un asunto de montos, pues acreditaron que Salgado no reportó gastos por 19 mil pesos, y Morón por 11 mil pesos, sino de una falta a la legislación electoral que se sanciona con la inhabilitación para ser candidato.