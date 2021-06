Atentan contra coordinador de Fuerza por México

Ixtapaluca, Estado de México.- El coordinador de Fuerza por México en la zona suroriente del Estado de México, Manuel Martínez Sánchez y padre de la candidata a diputada por el distrito 28, Nancy Martínez, fue víctima de un atentado, fuera de su domicilio, por lo que la abanderada indicó que solicitará seguridad, pues teme por su vida y la de su familia.

Los hechos se registraron al mediodía de este miércoles, en el poblado de Coatepec cerca de las inmediaciones de la casa de la candidata quien se encontraba en el interior de su domicilio, mientras que Manuel Martínez, bajaba de un vehículo y se percató que en el lugar había un hombre y una mujer, y cuando volteo le dispararon en repetidas ocasiones.

Cuando me doy la vuelta textual caminamos dos pasos y me grita, Manolo ya te cargó lo que ya sabemos, y me dice por estar en tu pinche partido Fuerza por México”, eso fue a lo mejor lo que nos ayudó porque cuando él grita, volteamos, vemos que saca de una mariconera un arma de fuego y empieza a dispararnos, es cuando corro, tengo el pantalón roto porque me aviento y afortunadamente estaba una camioneta, estaba una combi, afortunadamente mi compañero alcanza a correr y me empieza a balacear”.

Debido a que empezaron a gritar, vecinos salieron y el agresor logró darse a la fuga, dejando en el lugar a la mujer, a la que los vecinos golpearon, hasta que se presentó la policía municipal para apoyarlos.

La candidata Nancy señaló que, ante esta situación solicitará protección, pues teme por su vida y la de su familia y colaboradores.

El dirigente estatal, Luis Alberto Contreras, señaló que este proceso ha sido muy violento e incluso otra de sus candidatas a diputadas por Cuautitlán Izcalli, fue perseguida en su automóvil.

Estableció que espera que el día de las votaciones se pueda garantizar un proceso en paz.