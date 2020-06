Atentan contra empresarios que denunciaron a Ana Gabriela Guevara por corrupción

Empresarios que denunciaron a Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), sufrieron un atentado con armas de fuego este miércoles.

Esto lo dio a conocer el periodista Víctor Hugo Arteaga, en el diario Récord. De acuerdo con su información, cinco automóviles atacaron con armas de fuego a un vehículo BMW en el que viajaban los empresarios de Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad S.A. de C.V. (CIMSA).

“Veníamos en el auto y unas personas en una camioneta Nissan se nos quedaron viendo, reconocimos a una de ellas y fuimos a perseguirla”, dijo Rafael Sánchez Cano, representante legal de la empresa, a Récord.

Sánchez Cano explicó que lograron huir y confirmó que todos se encuentran a salvo gracias al blindaje del coche en el que viajaban. “De pronto, más o menos cinco vehículos nos encontraron y nos atacaron, logramos huir una cuadra y media más o menos, pero nos disparaban con armas de grueso calibre”, relató.

Cabe señalar que la Fiscalía de Boca del Río aún no conoce de este hecho. Infobae México se contactó con las autoridades, pero negaron que haya habido un atentando de este tipo en la entidad hasta este miércoles en la tarde.

De acuerdo con fuentes cercanas a Sánchez Cano, los empresarios están resguardados. Además, se preparan presentar una denuncia por el ataque que sufrieron.

La empresa denunció extorsión por parte de los funcionarios de la Conade (Foto: captura de pantalla)

Y es que Cisma presentó el 21 de mayo una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) contra Ana Guevara y otros funcionarios por extorsión. Además, este 5 de junio los empresarios ratificaron su reclamo ante Fiscalía.

De acuerdo con la denuncia de de la empresa, la Conade simuló la licitación para asignar el “Contrato de Suministros de Alimentos para Deportistas y Entrenadores”. Además, señalan que Guevara solicitó “moches” por asignar un contrato de 16.5 millones de pesos.

Esta licitación tiene el número AA-011L6I001-E51-2019, con vigencia del 14 de agosto de 2019 al 31 de diciembre de 2019. Además, la queja se presentó luego de 35 días de que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz no diera vista a la FGR de la denuncia FEADPD/ZC-V/083/2020 en la que se menciona a la titular de la Conade y a miembros de su equipo.

Parte de la denuncia presentada ante la FGR (Foto: Twitter @arteaganoticias)

Además de la titular de la Conade, acusaron de colaborar a sus colaboradores Sergio Monroy, subdirector general, Omar Hernández, subdirector de administración, Eric Delgado Blas, encargado de proveedores, Maricela de la Cruz, coordinadora del área jurídica, y Filiberto Otero Salas, titular del Órgano de Control Interno.

Esto se une a varios escándalos de presunta corrupción de la dependencia del deporte mexicano. Sin embargo, en varias ocasiones, Ana Gabriela ha negado las acusaciones.

“Quiero puntualizar que SIEMPRE ME HE APEGADO A LA LEGALIDAD Y HE INSTRUIDO DE IGUAL MANERA AL PERSONAL DE CONADE PARA QUE ASÍ MISMO SE CONDUZCA”, expresó la funcionaria en un comunicado el 21 de mayo.

Guevara ha negado las acusaciones en su contra en varias ocasiones (Foto: Captura de pantalla)

El 2 de junio, la ex velocista aseguró que no es posible hacer malversaciones con el dinero del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), a pesar de que hay señalamientos de lo contrario.

“Esta suficiencia presupuestal sólo es llevada a cabo por aprobación. Esto quiere decir que el recurso que recibe el fideicomiso es comprometido, no hay forma de triangular, no hay forma de hacer un segundo carril”, aseveró en un parlamento abierto de la Cámara de Diputados.

