Atentan contra independencia dichos de AMLO: juzgadores

Ciudad de México.— Tras los dichos del presidente Andrés López Obrador, la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) respondió que las acusaciones de corrupción generalizada en los juzgadores atentan contra la independencia judicial.

"Las y los juzgadores del Poder Judicial de la Federación tenemos el único compromiso de salvaguardar la constitución y los derechos humanos de todas y todos los mexicanos. El Estado de derecho, sobre todas las cosas, es el camino que garantiza la viabilidad de una democracia en la que la ciudadanía puede ejercer sus libertades", dijo el magistrado Froylán Muñoz Alvarado, director nacional de la JUFED, en un comunicado.

"La división de poderes es una demanda de equilibrio plasmada por los mexicanos en nuestra carta magna, por ello consideramos que hacer inferencias respecto de una corrupción generalizada entre las y los juzgadores es un acto que atenta contra la independencia judicial".

En su conferencia matutina de este martes, el jefe del Ejecutivo Federal se lanzó por segundo día consecutivo contra los juzgadores, afirmando que no resisten "cañonazos" de dinero y desprecian al pueblo, motivo por el que el Poder Judicial debe ser moralizado para erradicar la corrupción.

"Si el Poder Judicial estuviese moralizado, entonces no tendríamos nada de qué preocuparnos, pero sigue siendo el Poder Judicial de tiempos atrás, caracterizado por la corrupción, con honrosas excepciones para no generalizar", expresó López Obrador.

"La mayoría, la mayor parte de los integrantes del Poder Judicial, no son gentes caracterizadas por la honestidad. O sea, hablando en plata, no resisten cañonazos, no resisten las tentaciones".

Conformada por más de mil 300 jueces de distrito y magistrados de circuito en todo el país, la JUFED -dijo su director- tiene su propio Código Ético de Conducta y sus integrantes están sujetos a los controles disciplinarios del Consejo de la Judicatura Federal.

"Las personas juzgadoras nos debemos a la sociedad, constituimos aproximadamente 1600 titulares, en su gran mayoría producto de la educación pública; nuestros honorables encargos los obtenemos por concurso de oposición; nos caracteriza la honestidad, imparcialidad y objetividad en nuestra función, sin hacer caso a intereses oscuros o de grupo alguno", señaló el magistrado Froylán Muñoz.

"El Poder Judicial de la Federación cuenta con diversas instancias de revisión, para impugnar cualquier decisión jurisdiccional por las partes interesadas; sin omitir señalar que nuestras resoluciones son públicas, lo que garantiza transparencia y rendición de cuentas a la sociedad".

Por ahora, ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni el Consejo de la Judicatura Federal ha respondido a las manifestaciones del presidente.

Sólo lo ha hecho la JUFED, a través de su director, quien concluye su comunicado con una frase de José María Morelos y Pavón: "Que todo aquel que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario".