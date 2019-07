Atiende la salud pública 32% de enfermos pobres

Ciudad de México.- De la población más pobre del país que enfermó en el último año sólo 32 por ciento recibió atención primaria en servicios públicos, revelan datos preliminares de la Ensanut 2018.

La Encuesta Ensanut100k, aplicada en las localidades más marginadas, reporta que de las personas que presentaron un problema de salud sólo 78 por ciento buscó atención y, de ellos, 7 por ciento no la recibió.

"Esto significa que el sistema público de salud no resolvió el problema ni atendió las necesidades a dos terceras partes de la población más pobre", lamentó Sergio Bautista Arredondo, director de Economía de la Salud e Innovación en Sistemas de Salud en el INSP. Esta encuesta fue aplicada por primera vez con este diseño.

El investigador del Instituto Nacional de Salud Pública alertó que la mitad de afiliados al Seguro Popular y alrededor del 35 por ciento de derechohabientes del IMSS de estas localidades acudió en su más reciente problema de salud a un consultorio adyacente a una farmacia.

"Entonces entre los que no reciben ninguna atención y los que reciben atención en consultorios privados de farmacia, tenemos a más de la mitad de la población. El sistema público de atención, por muchas razones, no está resolviendo las necesidades y eso es un reto muy importante", consideró.

El experto en finanzas del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del INSP detalló que de 1993 a 2016 el gasto público en salud pasó de 200 mil millones de pesos a 600 mil millones, y para cubrir el gasto de bolsillo, sólo de la población más pobre, se requerirían otros 626 mil millones de pesos.