Atiza AMLO contra INE, Córdova, adversarios y marcha

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el INE; el titular de ese organismo, Lorenzo Córdova; sus adversarios a quienes dijo "rateros, clasistas, racistas"; y también contra la marcha convocada para defender a las instituciones electorales.

Durante la mañanera, el Mandatario federal tronó contra quienes critican su reforma electoral, que propone que los consejeros electorales sean votados por el pueblo y que el INE pase a ser otro organismo.

López Obrador indicó que en el fondo está el tema de que sus adversarios quieren una oligarquía y seguir robando.

"En el fondo es una lucha política porque ellos quieren que continué el mismo régimen de corrupción, no voy a dejar de decirlo, lo que está en el fondo es que quieren seguir robando porque no tienen llenaderas, quieren mantener privilegios. Y ellos están a favor, que se escuche bien y que se escuche lejos, de un sistema político muy parecido a la oligarquía, al gobierno que definía Aristóteles como el gobierno de los ricos, un gobierno en donde todos los intereses cuenten, menos el interés del pueblo", tronó el Presidente.

"Y que no se hagan, que no engañen, que no simulen, ese es el fondo. Quieren cratos sin demos, la democracia es cratos y demos es pueblo, cratos es poder, es el poder del pueblo, pero ellos nada más quieren cratos, quieren poder, sin demos, sin pueblo, esa es la diferencia, eso es todo, son muy corruptos, muy rateros".

"¿Cómo no van a ser corruptos, cómo no van a ser rateros?, Si los que impulsan ese movimiento fueron los que apoyaron todo el saqueo que se llevó a cabo en los últimos 36 años, 36 años robando, saqueando. Convirtieron a México en el País de mayor desigualdad en el mundo, donde unos cuántos lo tienen todo y la mayoría carece hasta de lo más indispensable".

"Entonces, es una cúpula de poder económico y de poder político con achichincles, voceros y despistados aspiracionistas que buscan llegar a ser fifís. Y desde luego en los medios de información".

Después, López Obrador cuestionó a sus adversarios por qué le tienen miedo al pueblo.

"Entonces, eso es lo que está en el fondo, pero a ver, ¿por qué no quieren que elija el pueblo a los consejeros y a los magistrados del Tribunal electoral, por qué los va a elegir la cúpula partidista o los partidos, por qué no los ciudadanos? ¿qué eso no es democracia? ¿Por qué le tienen miedo al pueblo?".

"Segundo, ¿por qué México va a destinar 20 mil millones de pesos cada año para elecciones, es el país que gasta más en la organización de elecciones, habiendo tantas necesidades, ¿por qué los consejeros del INE ganan el doble y hasta el triple de lo que gana el Presidente de la República?, ¿porque los consejeros del INE y todos los altos funcionarios de ese organismo tienen atención médica privada?.

"Acabo de leer que ya está por irse el presidente del INE (Lorenzo Córdova) y contrató un seguro que ya no le correspondía, porque ya tiene que dejar el cargo, para tres años por cerca de 300 millones de pesos", acusó.

Y culminó su critica lanzándose contra la marcha convocada para defender al INE el domingo 13 de noviembre. López Obrador pidió a sus seguidores quedarse en sus casas y no caer en provocaciones.

"Pues como no va a convocar Fox a la marcha en contra de nosotros si está molesto porque ya no se le dan los 5 millones de pesos mensuales de pensión y ya no tiene toda la protección que tenía del Estado mayor y ya no puede recomendar a nadie", soltó.

"Y lo mismo en casa de Calderón y todos, y Claudio X. González, pues imagínense su papá asesor económico de Salinas, hicieron su agosto, se quedaron con concesiones de la industria eléctrica nacional, ayudaron en el fraude electoral del 2006, gente sin autoridad moral, deshonestos".

"Y tienen todo el derecho de manifestarse, además, fuera máscaras, que participen todos en la marcha y procurar no caer en ninguna provocación, que puedan llegar al Zócalo sin ningún problema".

"Y hago un llamado a todos los ciudadanos y en especial a los que simpatizan y participan en el movimiento de transformación para que se queden en sus casas, que no haya ninguna reunión, que nadie vaya a provocar, que se ejerza el derecho de manifestación".

"Lo que nosotros padecimos, porque ellos querían, esos hipócritas querían hasta reglamentar las marchas, prohibirlas, entonces no, libertad completa".

Como el 13 de noviembre es su cumpleaños, AMLO dijo que estará de gira y pidió a sus simpatizantes no reunirse para celebrarlo.

"Yo voy a hacer una gira en el sureste y como es el día de mi cumpleaños el día 13, ni voy a estar aquí y no quiero que, como lo hacen algunos, por afecto, por cariño, porque si hay cariño y es recíproco, ahí les voy a mandar por mi Facebook un abrazo, voy a pasarlo en Palenque, me gusta estar ahí", adelantó.

"Pero libertad, y todos a manifestarse, pues así es la democracia, no podemos estar de acuerdo en todo, menos con ellos, ahora sí que como dicen los jóvenes, zafo".