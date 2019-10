Atora Cofepris Durango trasplante para niño

Ciudad de México.- Pablo, un niño de 5 años con cáncer, requiere de manera urgente un trasplante de médula ósea y, aunque ya cuenta con una donadora compatible, ésta vive en EU y la Cofepris de Durango no ha autorizado el traslado de células madre para el procedimiento, señala Verónica Duéñez, abuela del menor.

El niño, que está grave y hospitalizado, fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda en 2017 y sometido a quimioterapias en el Centro Estatal de Cancerología de Durango; sin embargo, la enfermedad no ha cedido, por lo que en mayo de este año le indicaron un trasplante de médula ósea.

Desesperada porque pasan los meses y el menor no es intervenido, el pasado 8 de agosto la señora abordó al Presidente Andrés Manuel López Obrador durante su gira por Durango, en donde visitó hospitales rurales del IMSS, y le expuso su caso.

"Lo vi personalmente con el señor Presidente aquí en Durango. Me puso la atención y me encomendó con el Secretario de Salud, el doctor Alcocer", aseguró la señora.

Sin embargo, como la atención no llegaba, decidió viajar a la Ciudad de México y el 19 de agosto, en Palacio Nacional, entregó una carta en Atención Ciudadana de la Presidencia. También presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Días después recibió respuesta: se le envió copia de un oficio que la Secretaría de Salud federal giró donde solicitaba al titular de Salud de Durango atender el caso en 10 días.

Apenas el 23 de octubre pasado la dependencia estatal se comunicó con la familia del niño para decirle que se habían girado instrucciones y que ya tenían recursos para realizar el trasplante, sostuvo la señora.

Sin embargo, el procedimiento no se ha programado porque la donante del niño vive en Houston, Estado Unidos, y la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Copriced) señala que se requieren cuatro semanas para poder liberar el permiso del traslado de las células madre.

Encontrar un donante compatible de médula ósea es complicado, pues incluso los familiares de una persona suelen no ser compatibles.

La Fundación Be The Match México, que impulsa un registro internacional de donantes voluntarios para ayudar a pacientes que lo necesitan, detectó que la mujer de EU es la más compatible con el niño.

"No se vale que por sus tiempos de ellos, meramente burocracia, se pierda la vida de alguien. El tiempo para mi nieto es contado", reprochó la señora Duéñez.

La familia no cuenta con los recursos para cubrir el trasplante en un hospital privado ni tiene acceso a seguridad social, sostuvo.