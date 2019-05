Atoran leyes de Guardia Nacional en Senado

Las leyes secundarias de la Guardia Nacional están trabadas en el Senado.



Aunque la intención de los grupos parlamentarios es que se saquen mañana, por la falta de consensos podrían ser aprobadas hasta la próxima semana.



Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, indicó que ya se acordó más del 90 por ciento del contenido de las cuatro normas.



No obstante, los partidos de oposición quieren alcanzar un consenso pleno para que se presenten los dictámenes en comisiones y luego se voten en el Pleno.



"Si no hay el completo acuerdo, aunque tengamos el 96 por ciento de consenso en las cuatro leyes, sostienen que no acompañarán", señaló.



"Es decir, si hubiese un artículo o un tema del cual no logremos consensos, se pone en riesgo todo el cuerpo normativo; estamos haciendo un esfuerzo de hoy y no sabemos si (vaya para mañana)".



Las cuatro normas son: Ley de la Guardia Nacional, Ley Nacional del Registro de Detenciones, Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).



Entre los temas en los que aún hay diferencias, está el planteamiento de la oposición de que los militares y marinos que se integren a la GN pidan licencia, para garantizar su perfil civil.



Tampoco hay consenso en el posible registro de migrantes asegurados y varios puntos sobre el Uso de la Fuerza.



"Estos temas nos han detenido muchas horas, tenemos ya muchos días, muchas horas trabajando", comentó.



Monreal dijo que si bien Morena y sus aliados podrían aprobar las normas, ya que se requiere de mayoría simple, quieren "honrar el compromiso" de sacarlas por unanimidad.



"Hace 20 días o más hubiéramos aprobado por mayoría las leyes reglamentarias, pero en lo personal quiero honrar un compromiso que hice cuando aprobamos la Guardia Nacional.



"De que intentaríamos sacarlo por unanimidad, este es el reto mayor, no es fácil, no estamos hablando de legalidad, estoy hablando de legitimidad y de honrar compromisos, de lo contrario habría sido tan sencillo presentar las iniciativas, dictaminarlas y votarlas por mayoría", dijo.



El senador morenista recordó que el plazo para que el Congreso apruebe la Ley de la Guardia Nacional vence el 25 de mayo, por lo que está dispuesto a "aguantar hasta el final".



"Vamos a seguir trabajando, tenemos que hacer un gran esfuerzo de paciencia y de búsqueda de redacciones que puedan satisfacer a todos. Si no es mañana, tendríamos que continuar el periodo extraordinario la próxima semana", mencionó.