Atribuyen a Robles lavado de 77.8 mdp

Reforma

Ciudad de México.- Un juez federal ordenó la aprehensión de Rosario Robles y otras 10 personas por delincuencia organizada y lavado de 77.8 millones de pesos, de un programa de encuestas de la Sedesol, de las que se aplicaron sólo el 15 por ciento.

De acuerdo con información del Gobierno federal, en esta orden de captura se incluyó como prueba una declaración por escrito que hace dos semanas Emilio Zebadúa, ex Oficial Mayor de la Sedatu y la Sedesol, entregó a la Fiscalía General de la República (FGR).

El juez de control del penal federal de Almoloya de Juárez, adscrito al penal del Altiplano, en el Estado de México, instruyó las capturas e incluyó el delito de delincuencia organizada, que impide llevar el proceso en libertad.

Según los informes, también se instruyó aprehender a Simón Pedro de León, ex coordinador de delegaciones, y Francisco Javier Báez, ex director de Programación y Presupuesto, ambos de la Sedesol; así como a Gerardo Ávila, ex secretario de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Morelos (UAMOR).

De acuerdo con autoridades, este expediente se basa en una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentada el 11 de septiembre de 2019 ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

El caso se refiere al convenio que la Sedesol suscribió el 1 de septiembre de 2014 con la UAMOR por 77 millones 847 mil 14.40 pesos para levantar encuestas de beneficiarios de programas sociales.

También incluía la verificación de la información y datos personales de beneficiarios en Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Estado de México y Veracruz.

De los 6 millones 700 mil 164 beneficiarios que iban a ser entrevistados, sólo se levantó un millón 48 mil 575 encuestas -el 15.6 por ciento- y nunca se probó que se practicaran las restantes.

Además, la SEIDO detectó que dos empresas que fueron subcontratadas por la UAMOR en realidad sirvieron como "concentradoras" y "dispersoras" de varios contratos de la Estafa Maestra.

Se trata de Grupo Industrial y Servicios Yafed, S.A. de C.V., y Esger Servicios y Construcciones, S.A. de C.V.

El 28 de noviembre de 2014 la UAMOR subcontrató los servicios de encuestas con la primera de las mencionadas, por 73 millones 160 mil pesos, un monto muy superior al 49 por ciento que la ley permite subcontratar.

Adicionalmente, el 17 de diciembre del mismo año la compañía proveedora transfirió 66 millones 170 mil pesos a la empresa Esger Servicios y Construcciones, S.A. de C.V., no obstante que ésta tenía un giro diferente al requerido.

Robles está internada en el Penal de Santa Martha Acatitla, desde el 13 de agosto de 2019, procesada por el delito de ejercicio indebido del servicio público, derivado de supuestamente haber sido omisa ante los presuntos desvíos de sus subordinados en la llamada Estafa Maestra, por más de 5 mil millones de pesos.