Atribuyen ataque en Cuernavaca a grupo sindical

Cuernavaca.- Roberto Castrejón Campos, líder de la CTM en Morelos, acusó a integrantes del Nuevo Grupo Sindical de ordenar la balacera en Cuernavaca que dejó dos muertos, entre ellos su hijo.

"Desgraciadamente pues esto no es más que obra de ellos, no es de la delincuencia organizada", expuso a través de su cuenta de Facebook.

"Ellos recurrieron a la delincuencia organizada para organizar esto".

Reconoció la disposición del Gobierno local para mediar conflictos entre organizaciones de comerciantes.

"No culpo al Gobierno del Estado, porque esto no tiene nada que ver, al contrario, ellos quisieron buscar un acercamiento y que no hubiese problemas", aseveró.

A las 12:30 falleció su hijo Roberto Castrejón, quien era operado tras recibir cuatro impactos de bala. También murió el empresario Jesús García.

Por otro lado, el Gobierno de Morelos expresó su pésame a los familiares de las víctimas.

"Nuestro más sentido y respetuoso pésame a familiares y amigos de Jesús García y Roberto Castrejón por tan dolorosas pérdidas", tuiteó.

"Todo el apoyo de Gobierno del Estado se encuentra con sus familiares y con las personas que resultaron lesionadas".

En tanto, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos inició una queja de oficio por la balacera y pidió a las autoridades que les otorguen informes sobre este caso.

"Se han solicitado los informes a la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud, el Presidente municipal de Cuernavaca y su Secretario de Seguridad Ciudadana municipal, con un término de cinco días naturales para su cumplimiento", refiere el documento.

La CDHM informó que un grupo de tres visitadores se encuentra realizando las diligencias de certificación de las personas lesionadas y del detemido como presunto responsable del ataque.