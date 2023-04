Audio: Diputada se vuelve viral tras insultar a representantes lacandones

Chiapas.- La diputada federal por Morena Patricia Armendáriz Guerra se volvió viral en redes sociales después de que se filtrara el audio en el que les grita a integrantes de una comunidad de lacandones.

Esto ocurrió hace un año, durante una reunión con lacandones. En el audio, se escucha a la diputada advirtiéndoles que ya no seguirán “mamando” del gobierno y les pide que en la próxima reunión le presenten programas de desarrollo para la región.

“Sígale creyendo que va a seguir mamando al gobierno. No les van a dar nada. O me presentan programas de desarrollo para ustedes o se van a ir a la chingada. Se los quiero dejar claro y ya no quiero saber nada”, dijo Armendáriz Guerra. Y añadió: “La próxima reunión o me traen propuestas para su comunidad o no cuenten conmigo. Ni vengan, por favor. Es la tercera reunión que tengo con ustedes, ‘que no, que yo quiero mi propio hotel’, sigan con sus pendejadas”.

La reportera Gabriela Coutiño difundió el audio, en el que se escuchan insultos, golpes sobre la mesa y gritos por parte de la diputada. En ese sentido, Armendáriz Guerra confirmó que la grabación fue en una reunión con representantes lacandones y que la otra voz que se escucha es la de Chankim Colocho, líder lacandón.

En el audio de más de dos minutos, Patricia Armendáriz Guerra les pide a los representantes lacandones que en la próxima reunión le presenten programas de desarrollo para la región y les reclama el salario de un abogado que ella está pagando.

Respuestas en redes sociales a diputada de Morena

“Un cóctel de prepotencia, histeria, rabia, frustración y neurosis“, “¿Y de qué se espantan? ¿Alguien le cree que es aliada de los mayas o lacandones? ¿En serio piensan que le importa la suerte de los marginados? Esta mujer bien representa a Morena: grosera y prepotente”, “De verdad no es posible el nivel, nadie merece que lo traten así y esa señora no tiene porqué sentirse superior”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

La diputada respondió en redes sociales a algunos de los usuarios que la criticaron por su actitud. Aseguró que después de esa reunión les ofreció una disculpa a los lacandones y dijo: “El trabajo en comunidad con compromiso y entrega genera decepciones aunque efectivamente nada justifica fallas de carácter. En su momento aclaré y pedí disculpas a la Comunidad“.