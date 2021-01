Aumenta costo del Tren Maya

Reforma

Ciudad de México.- Los tramos 4 y 5 del Tren Maya, que tendrán vías electrificadas, costarán una fortuna en comparación con los tres primeros.

El contrato para el tramo Izamal-Cancún, adjudicado directamente a ICA en septiembre pasado, es de 25 mil 849 millones de pesos más IVA por 257 kilómetros, es decir, ICA cobrará 100.5 millones de pesos más IVA por cada kilómetro, pese a que la obra aprovechará el derecho de vía de una autopista que tiene concesionada.

El alto costo de electrificar las vías también se refleja en las ofertas para el Tramo 5 Sur, de Playa del Carmen a Tulum, que se adjudicará el 29 de enero. La oferta más baja es de 227 millones de pesos mas IVA por cada uno de los 59 kilómetros, que además incluyen viaductos elevados.

En contraste, el Tramo 1, de Palenque a Escárcega, costará 58.7 millones más IVA por kilómetro; el Tramo 2, de Escárcega a Calkiní, 72.1 millones más IVA, y el 3, de Calkiní a Izamal, 56.1 millones más IVA. Este último con todo y la construcción de un túnel a cielo abierto en Mérida.

La razón principal para esta diferencia es que a partir de Mérida y en 680 kilómetros hasta Chetumal, el tren correrá sobre vías dobles electrificadas, lo que requerirá obras adicionales, mientras que, en la mayor parte de los tres primeros tramos, y también de los tramos 6 y 7, que regresan desde Chetumal hasta Campeche, los trenes usarán diesel.

Primero adjudican

El contrato a ICA, el más cuantioso en lo que va del sexenio, fue adjudicado el 21 de septiembre, pero Fonatur contrató a la Academia de Ingeniería de México (AIM) como testigo social hasta el 28 de septiembre, por lo que no pudo revisar ningún documento previamente, y sus recomendaciones quedaron como meras declaraciones, pues el procedimiento ya estaba cerrado.

En su reporte, fechado el 2 de octubre, la AIM especula que la diferencia de precio del Tramo 4 con los tres primeros podría deberse a que aquél tiene más secciones de vía doble, pero no menciona el tema de la electrificación de vías, y no llega a una conclusión clara, porque los documentos que revisó no detallan la forma en que ICA cotizó para cada concepto.

La AIM cuestionó el costo de 3 mil 777 millones de pesos de la elaboración del proyecto ejecutivo, que es parte del contrato, y que ICA debía desarrollar en cuatro meses, mismo plazo que para los demás tramos.

"Esto equivale a 3.5 millones de horas hombre, que, en cuatro meses, implicaría unas cinco mil personas trabajando, en promedio", dice el testimonio de 10 cuartillas, por el que la AIM cobró 372 mil pesos.

"La propuesta (de ICA) no indica qué entregables recibirá Fonatur en las primeras semanas, ni cuáles en los meses siguientes. Tampoco plantea una relación lógica entre los documentos para construcción que se deben ir generando, y el proceso constructivo correspondiente, en un cronograma que permita dar adecuado seguimiento", sostuvo la AIM.