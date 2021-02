Aumentan 300% rescates de mujeres realizados por la Red Nacional de Refugios en 2020

Ante el aumento de la violencia machista durante la cuarentena, decenas de mujeres tuvieron que huir de sus hogares para proteger sus vidas y las de sus hijas e hijos, lo que incrementó un 300 por ciento los rescates realizados por la Red Nacional de Refugios (RNR) en 2020, en comparación con 2019.

El organismo que hace frente a las violencias contra las mujeres señaló que la Ciudad de México, Estado de México y Puebla son las entidades en donde se presentaron el mayor número de casos de rescates.

La RNR aseguró que el 2020 fue uno de los años más violentos para el país, debido al confinamiento y a la ausencia de estrategias integrales e intersectoriales del Estado mexicano para prevenir, atender y erradicar las violencias contra las mujeres y las infancias.

"México enfrentó un 2020 en donde el machismo y la impunidad cobraron la vida de más de tres mil mujeres, niñas y adolescentes", afirmó la organización feminista integrada por 69 espacios de prevención, atención y protección para mujeres, niñas y niños en situación de violencias.

La RNR señaló que el año pasado atendió a través de sus espacios de atención y protección, vía telefónica y redes sociales, a 46 mil 514 personas, lo que representa un incremento del 39 por ciento respecto al año anterior.

Como parte de las acciones intersectoriales de la RNR, se acompañó a 15 mil 692 personas en redes sociales y líneas telefónicas, reflejando un aumento del 31 por ciento en comparación a 2019. La CDMX, el Edomex y Guanajuato fueron las entidades que reportaron más casos de apoyo, sumando en conjunto 46.54 por ciento de las atenciones.

"Tengo miedo, fui a extender mi orden de protección, la abogada me preguntó si ya me había golpeado de nuevo, le contesté que no, me dijo que entonces no podía renovarlas… ¿Necesito llegar golpeada o que me mate para que me las den?", dijo una mujer de 28 años, beneficiaria de Refugio.

Este testimonio refleja la falla del Estado, dice la RNR, pues el Gobierno tiene la obligación de detener cualquier posible situación de riesgo, no se debe esperar a que la vida de una mujer esté comprometida o haya evidencias físicas, aseguró el organismo.

La Red Nacional de Refugios cuenta con 75 espacios de protección y atención a nivel nacional, que durante 2020 incrementaron sus atenciones 44 por ciento, en comparación a 2019, acompañando de forma integral y especializada a 30 mil 822 mujeres, niñas y niños.

"Las voces de las mujeres y cada número aquí plasmado representan una historia que nos llevan a enfatizar que ningún tipo de violencia contra las mujeres está contenida…necesitamos un Estado de Derecho pleno y garante del ejercicio y goce de todos los derechos para todas las mujeres y niñas, para que vivan, sean libres, estén seguras y sin miedos", concluyó la RNR.

Fuente: www.elfinanciero.com.mx