Aumenté deudas, no patrimonio, dice Nieto

Reforma

Ciudad de México.- El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, aseguró que no esconde su patrimonio y que en el periodo reportado por REFORMA aumentaron sus deudas, pero no sus bienes.

REFORMA publicó este lunes que siendo titular de la UIF y en 25 meses, Santiago Nieto acumuló cuatro propiedades y un auto por valor de 40 millones de pesos, y que por estos hechos fue presentada una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto enriquecimiento ilícito.

"Soy un hombre de principios y valores que siempre ha luchado contra la corrupción, la impunidad y el abuso de poder. En eso consiste la Cuarta Transformación de este país y me voy a mantener en esta lucha. Esas son mis causas.

"No hay nada que esconder. Aumentaron mis deudas, no mi patrimonio. La información del crédito mancomunado que obtuve es pública y mi esposa y yo lo estaremos pagando por 20 años. Todo está declarado ante el SAT y ante la SFP", escribió Nieto en sus redes sociales.

Radio Fórmula reportó que la "oficina de Santiago Nieto" reportó que las mensualidades de su departamento en Santa Fe, de 8.2 millones de pesos, y de su casa en Querétaro, de 1.6 millones de pesos, se pagan con la renta de los mismos inmuebles.

En la investigación difundida este lunes por REFORMA se da cuenta de cómo el funcionario devengó un salario de 107 mil 358 pesos y que adquirió propiedades por 40 millones.