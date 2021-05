Aún con vacuna puedes contagiar

Especial

Ciudad de México— Después de más de un año de pandemia, finalmente recibiste la vacuna contra el Covid-19. En medio del alivio que brinda la inmunización, podría surgir la duda: ¿Es necesario seguir manteniendo las medidas sanitarias ya conocidas?

Sí. A excepción de ciertas situaciones específicas, señalan especialistas. Quienes ya fueron vacunados por completo deben seguir respetando el uso de cubrebocas, sana distancia y lavado de manos frecuente para evitar la propagación del virus.

"Una persona vacunada, por respeto a los no vacunados, debe de continuar con las medidas para no propagar la enfermedad", dice el infectólogo José Tirán.

Aunque las vacunas ayudan a prevenir la infección por Covid-19, explican los médicos, su máxima protección está dirigida a reducir las posibilidades del desarrollo de una enfermedad de gravedad, acabar en terapia intensiva o fallecer.

Pero es posible que quienes están vacunados se contagien y por lo tanto infecten a otros.

"No por estar vacunado, implica que no te vas a infectar y que no tengas la capacidad de contagiar a otros, por eso es importante seguir utilizando el cubrebocas", indica Michel Martínez, jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de TecSalud.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) informaron el 15 de abril que hasta ese día 5 mil 800 estadounidenses, de los 75 millones que han sido vacunados, han contraído la enfermedad después de recibir la vacuna.

El 7 por ciento requirió hospitalización y el 1 por ciento falleció. Aunque las cifras son bajas, demuestran la necesidad de seguir tomando precaución.

"Tienen que seguirse cuidando", subraya el infectólogo Tirán, "porque el resto de la población todavía está en riesgo porque no se ha vacunado".

Nuevas variantes

Otra razón para seguirse cuidando es que cada vacuna hasta hoy disponible tiene un nivel de efectividad diferente ante las nuevas variantes del virus, destaca el infectólogo Javier Ramos, profesor de infectología del Hospital Universitario de Monterrey.

El biológico de AstraZeneca, ejemplifica, demostró ser efectivo contra la variante identificada en Reino Unido, pero no lo es para la sudafricana. Para ésta última, las vacunas más efectivas son Novavax y Johnson & Johnson.

"(Las variantes) al virus original están comenzando a circular en la población", explica Martínez, "y pudieran escaparse del efecto protector de alguna de las vacunas disponibles hoy en día".

Por ello, destaca el también líder del Programa Covid-19 de TecSalud, aún no se recomienda viajar. Ya sea que se visite una Ciudad de México o del extranjero, existe el riesgo de contagiarse con una nueva variante y propagarla.

"Si no tienes que viajar por cuestiones de trabajo o por cuestiones de vida o muerte de algún familiar o algo así importante", subraya, "no lo hagas".

Las medidas sanitarias podrán relajarse cuando al menos el 70 u 80 por ciento de la población esté vacunada.

Reuniones seguras

Las personas que ya recibieron la vacuna completa pueden comenzar a hacer algunas actividades con mayor libertad.

"Quienes están vacunados ya", detalla Martínez, "si tú en tu casa estás conviviendo con gente ya vacunada, puedes hacerlo sin el uso de cubrebocas".

Se considera que una persona ha completado su vacunación tras dos semanas de haber recibido la segunda o la única dosis, según el esquema de la vacuna aplicada.

En su guía "Luego de recibir la vacuna completa", la CDC indica que quienes ya completaron el proceso de inmunización pueden participar en reuniones de hasta 10 personas en espacios interiores sin necesidad de mascarilla ni distanciamiento social.

"Pero si vas a salir a tu entorno familiar, vas a estar con gente que no sabes si está o no vacunada, (debes) seguir utilizando el cubrebocas", aclara Martínez.

Si ya te vacunaste, también puedes reunirte en interiores con personas de cualquier edad no vacunadas que vivan juntas. No es necesario que uses la mascarilla ni que mantengan la distancia.

Pero si alguno de los visitantes tiene riesgo elevado de desarrollar la enfermedad severa o vive con alguien en esa situación, o si hay personas no vacunadas de más de un hogar, es necesario que todos sigan las medidas de precaución.

No se recomienda asistir a reuniones medianas o numerosas. Al estar en público, se deben mantener las medidas sanitarias.