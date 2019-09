Aún no ganamos nada: CNTE

Ciudad de México.- El secretario general de la sección 22 de la CNTE, Eloy López Hernández, consideró que “no han ganado nada” hasta que se aprueben las leyes secundarias en la Cámara de Diputados que le den el control a los maestros en el ingreso, permanencia, promoción de profesores y pase automático de los normalistas.

Hasta ahorita no se ha ganado nada, porque no se ha dictaminado, no se ha procesado, en ese sentido aún no se discuten, y apenas están en las leyes secundarias en la comisión de educación y puntos constitucionales”, expresó al salir de una reunión con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado.

El dirigente de la sección de Oaxaca reconoció que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sostenido un dialogo que no tuvieron en la administración pasada.

Hacemos el reconocimiento de que nos dieron el espacio, hemos estado en exigencia en el pasado sexenio, no tuvimos oportunidad alguna, incluso tuvimos que llevar grandes movilizaciones para que solamente nos recibiera un documento”, expresó.

Eloy López afirmó que seguirá la presencia de la CNTE hasta que se logre la aprobación de las leyes reglamentarias que empoderarían al magisterio.

Una comisión de la CNTE ingresó al Palacio Legislativo, donde fue recibido por el diputado Mario Delgado y por los coordinadores de los distintos Grupos Parlamentarios, para dar continuidad con sus mesas de trabajo.