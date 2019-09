Aún no ha nacido quien rompa mi récord: Usain Bolt

El ocho veces ganador del oro olímpico Usain Bolt, considerado el hombre más veloz del mundo al recorrer 100 metros en 9.58 segundos, tuvo que sobreponerse a una serie de adversidades para lograr sus objetivos.

El atleta jamaicano sufrió de escoliosis, padecimiento que puso en riesgo su carrera, y gracias a un tratamiento que tomó en Alemania logró contrarrestar la lesión y pudo competir.

Platicó que al inicio de su carrera era "flojo", no le gustaba ir al gimnasio, hasta que se dio cuenta que el entrenamiento que realizaba no era suficiente para ganar; sus entrenadores lo veían lento para los 100 metros y lo pusieron a competir en 400 metros.

Eso no le gustó a Usain Bolt, habló con los entrenadores y les pidió regresar a los 100 metros. En 2007 fue el atleta jamaicano más veloz en esa disciplina y fue así como representó a su país en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Ahí inició la leyenda.

En esa justa, Usain Bolt venció a su compatriota y ampliamente favorito Azaffa Powell, y desde entonces se mantuvo en la cima.

Bolt compitió también en los JJ.OO. de Londres 2012 y Río 2016. Al final logró ganar ocho medallas de oro y además tiene once campeonatos mundiales.

"He tratado de asimilar lo que he logrado, el récordo de 9.58 es difícil y te puedo asegurar que quien lo rompa aún no ha nacido", expresó el campeón olímpico.