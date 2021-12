Autodefensas no pueden seguir existiendo: AMLO

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó la actuación de las autodefensas en Michoacán para enfrentar al crimen organizado en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

"Aquí en Michoacán se tomó la decisión, y se auspició incluso desde el mismo Gobierno crear las autodefensas, imagínense el Estado Mexicano renunciando, abdicando a su responsabilidad de garantizar la seguridad de la gente y dejarle esa función básica a particulares, eso no puede seguir existiendo", dijo al inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional.

"No es cosa de formar grupos de civiles para enfrentar a la delincuencia, no, para eso está el Estado mexicano, para eso están las instituciones de seguridad del Estado mexicano, para eso se creó la Guardia Nacional".

En 2013 surgieron en la entidad las autodefensas para confrontar a Los Caballeros Templarios.

No obstante, en esas Policías Comunitarias se infiltraron grupos del crimen organizado.

Aún así, el entonces Comisionado federal Alfredo Castillo, creó de esos grupos la Guardia Rural de Michoacán.

En el evento el Presidente planteó no combatir la violencia con más violencia y quitar a los jefes del narcotráfico a los jóvenes en buena lid.

"Que no sean enganchados por la delincuencia organizada, porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia, el mal no se puede enfrentar con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien y es una competencia también en buena lid con los jefes de la delincuencia, es quitarles su semillero.

"Que no puedan reclutar los jóvenes, que no los enganchen, que no se los lleven a las filas de la delincuencia, que no tengan un ejército de reserva para delinquir ", dijo.

En el evento aprobó una petición del Gobernador Alfredo Bedolla de regularizar los autos "chocolate" hasta fin de año y presumió que ahora la gente ya puede caminar libremente por el Estado.