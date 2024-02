Autoriza INE registro de candidatos pese a irregularidades

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Consejo General del INE perdonó a 43 morenistas que perderían su registro por no presentar informes de gastos de precampaña.

Tras una caótica sesión de varias horas, por mayoría, los consejeros determinaron multarlos con el 200 por ciento de los recursos detectados por la Unidad de Fiscalización en su promoción.

El incumplimiento de morenistas de 10 entidades que no presentaron su reporte de gastos proselitistas, metió a los consejeros en un embrollo.

De último momento, la Unidad Técnica de Fiscalización del organismo entregó a los consejeros una adenda al dictamen de sanciones de precampaña en 10 estados, que originalmente proponía la pérdida o cancelación del registro a 43 aspirantes de Morena a Alcaldías y diputaciones locales.

La propuesta era perdonar a 13 de ellos que, aunque presentaron el reporte cuando la Comisión de Fiscalización ya había aprobado su sanción, el personal pudo comprobar sus gastos.

Además, planteaba valorar la situación del resto, pues al menos 24 entregaron al INE su informe el domingo por la noche, pero en ceros, cuando las autoridades detectaron que sí gastaron en su proselitismo. La premura impidió su revisión.

Algunos consejeros mostraron su inconformidad con la propuesta, al considerar que no podían catalogarse como extemporáneos y no podían permitir esas trampas, pues el organismo les requirió la información con tiempo y se negaron a darla.

Morena no aprendió la lección del 2021, en la que el INE negó el registro a unos 50 aspirantes a diversos cargos por no presentar informes, entre ellos los que aspiraban a las gubernaturas de Michoacán y Guerrero.

El representante de ese partido, Sergio Gutiérrez, exigió que se tomaran en cuenta la entrega de último momento de sus militantes.

"Pretenden ustedes mandar a alguien a la pena de muerte y resulta que cuando va caminando para la silla eléctrica hay un asesino confeso y se diga: 'no, no, no, porque ya va caminando y ya no importa que haya otros elementos que dicen que él no es el culpable, hay que matarlo'", apuntó.

Los consejeros advirtieron que el INE debía poner límites, pues a los partidos se les está haciendo costumbre presentar informes extemporáneos, cuando debían ir a la baja. En este bloque de estados 3 mil 858 lo hicieron a destiempo.

"Morena en estos casos no reporta estas precandidaturas y es un tema que empieza ya a pasar en otros partidos políticos, porque no fue el único partido político, es decir, ya están siguiendo, perdón, el mal ejemplo de 'si yo no le digo que es una precandidatura y yo no abrí un proceso, entonces yo no tengo responsabilidad de registrar a nadie'", recriminó la consejera Carla Humphrey.

Se dieron un receso de cinco horas. Al regresar a la sesión, parecía que ya había un acuerdo, pero al momento de la votación privó el caos.

Algunos afirmaban que sólo se había aprobado "perdonar a 13", otros aseguraban que a cuatro más, y unos apuntaban que a todos.

Molesto, el consejero Jaime Rivera recordó que se habían pasado todo el día discutiendo un acuerdo, y no fue leído correctamente por la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva.

"El texto leído no menciona para nada eso, me parece una grave omisión que se aparta del sentido de la discusión, y no quiero pensar que se haya hecho de mala fe, pero, por lo menos, con confusión", dijo.

La presidenta del INE lo interrumpió: "Es muy grave que usted diga eso, ni siquiera mencionarlo como una suposición. La redacción todos la tuvimos en la mano, todos la escuchamos y hablar de suposiciones que dañan la credibilidad de esta mesa no es correcto".

Tras 20 minutos, la mayoría vota por multas económicas. Los consejeros inconformes emiten voto particular.

Ocultan partidos gastos

De los 31.1 millones de pesos en sanciones a los partidos por irregularidades de precampaña en 10 entidades, 15 millones son por engañar u omitir ante la autoridad en qué gastaron recursos en su precampaña.

Otra de las sanciones graves son: informar después o ese mismo día de la realización de sus actos proselitistas, esto para evitar que el INE acuda a fiscalizar los eventos. Esto ameritará una multa global de 6.3 millones de pesos.

Así como la entrega extemporánea de los informes. En esta ocasión, 3 mil 858 aspirantes lo hicieron fuera de plazo, por lo que los consejeros cuestionaron que en lugar de reducir los casos, van en aumento, implicando una multa de 1.2 millones.

Como ha sucedido en los últimos años, Morena será el partido más multado por su desaseo administrativo: con 14.9 millones de pesos.

Aunque era de los partidos menos multados, ahora Movimiento Ciudadano subió al segundo lugar en irregularidades cometidas, con 7.6 millones.

Le siguen el PAN con 3.5 millones; el PRD con 3.1 millones; el PVEM con 1.1 millones; el PRI con 818 millones, y el PT con mil 37. Mientras que los partidos locales serán sancionados con 1.5 millones.