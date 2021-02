Avala Aguascalientes ley antiaborto

Especial / Agencia Reforma / Sesión del Congreso de Aguascalientes Especial / Agencia Reforma / Sergio Augusto López, diputado del PVEM

Ciudad de México— El Congreso del Estado de Aguascalientes aprobó una reforma constitucional para reconocer el derecho a la vida desde la concepción en una sesión que incluyó intervenciones polémicas de legisladores.

La iniciativa se aprobó con 18 votos a favor, ocho en contra y una abstención.

De los cinco diputados locales de Morena, cuatro votaron en contra y uno votó en abstención (José Manuel González Mota).

A favor de la iniciativa votaron 14 diputados locales del PAN; uno del PES; uno del PVEM: uno de Nueva Alianza; y uno del PRI.

En el dictamen, que reformó los artículos 2 y 11 de la Constitución local, fue incluida una iniciativa presentada por el ciudadano Carlos García Villanueva, presidente del Frente Nacional por la Familia en Aguascalientes.

La diputada del PAN, Paloma Cecilia Amézquita, detalló que con esta reforma se incluye el reconocimiento al derecho y respeto a la vida de una persona desde su inicio en la concepción y hasta su culminación en la muerte natural, además de reconocer su personalidad jurídica.

También, se garantiza que "ninguna persona pueda ser objeto de actos u omisiones cuya intención o expectativa sea causar su muerte prematura, así como de que todas las autoridades que integran nuestra entidad asuman su papel de salvaguardar las prerrogativas constitucionales, convencionales y legales que los mismos ordenamientos regulan".

El debate de la iniciativa quedó marcado por un episodio en donde el diputado del PVEM, Sergio Augusto López, levantó su dedo medio al ejemplificar que "si lo mete al ano de una persona, el dedo sigue siendo suyo".

"Lo mismo pasa con este tema (del aborto), el niño, el bebé no es de la mujer, es una vida", dijo en tribuna.

"El aborto no es una interrupción, no se vuelve reanudar, no es un derecho porque no existe el derecho a matar, no es seguro porque siempre muere una vida y a veces no es, no es legal porque es inconstitucional, no es salud porque el embarazo no es una enfermedad, el aborto no es progreso, ya que al eliminar a los seres más inocentes de una sociedad no aporta más que dolor".

El legislador del Verde también dijo que los los preservativos sirven para que las mujeres "no anden haciendo marchas desnudas pidiendo legalizar la muerte de uno que no tiene la culpa de su descontrolada calentura".

En defensa también de la iniciativa, Claudia Guadalupe de Lira, del PAN, pidió a los diputados respetar el principio de interés superior de la niñez.

"Hoy decimos 'sí a la vida del no nacido', pero reafirmemos nuestro compromiso para decir sí a la vida de todas las mujeres", expresó.

Otro momento que marcó la discusión de la iniciativa fue cuando el panista, Gustavo Báez, puso a través de su celular un audio que, aseguró, eran los latidos del corazón de su hija a las siete semanas de gestación.

"Es el corazón de mi hija a las siete semanas, ese latido te vuelve loco, ese latido te das cuenta cómo va a cambiar tu vida para que ella o él pudiera tener una mejor, siete semanas, y no fue antes porque no nos dimos cuenta que estábamos embarazados.

"Mes con mes el corazón suena más fuerte, el corazón humano se va fortaleciendo, hoy mi corazón late fuertísimo, porque queremos defender la vida", dijo.

Algunas posturas en contra fueron de las diputadas de Morena.

Entre ellas estuvo Natzielly Rodríguez, quien criticó que la mayoría de los opinólogos sobre el aborto fueran varones.

"Es curioso observar cómo la mayoría de opinólogos son varones que, con todo el respeto que me merecen, no deberían opinar sobre un tema ajeno y desconocido, ya que biológica y emocionalmente sólo lo experimentamos nosotras las mujeres", señaló.

A este reclamo se sumaría el de la morenista Erica Palomino, quien lamentó que la mayoría del Congreso local no entendiera la importancia del tema para las mujeres.

"Que no se les olvide que estamos en lugar donde se construyen políticas públicas, las del Estado laico que tratamos de ser, pero que el grupo mayoritario en este Congreso no puede entender leyes pensadas para regir la vida de todos los hidrocálidos, no sólo de los que practican un pensamiento o creencia", agregó.

El diputado Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos, de Morena, aseguró que el propósito final de esta iniciativa consiste en criminalizar a las mujeres y acabar con su derecho a decidir sobre su cuerpo.

Mientras que el perredista Jorge Saucedo Gaytán, reprochó que la iniciativa ciudadana presentada por el Frente Nacional por la Familia haya sido promovida, firmada y entregada principalmente por hombres, quienes amenazaron a los legisladores con que serían vistos como personas no gratas en el Estado si votaban en contra.

"El Congreso no puede ser rehén ni cumplir caprichos de ninguna agrupación, ¡respeto al Estado laico!", expresó.

En tanto, la diputada del PRI, Elsa Amabel Landín, afirmó que el Congreso local no tiene la facultad para modificar el concepto de "persona" establecido en la Constitución mexicana, por lo que votó en contra.

Asimismo, dijo que se sentía insultada por los comentarios vertidos por el diputado Sergio López.

"Sí tengo que mencionar algo que me ha insultado enormemente, nunca había escuchado un insulto más grave de un legislador a la población que al que hace un momento dijo mi compañero Sergio cuando mencionaba de manera textual 'no tiene culpa de tu extremada calentura'.

"Esto no tiene que ver con calenturas, o por lo menos no con calenturas de las mujeres, es ridículo el tema, no diputado, es todo lo contrario. ¿De verdad quieren que le entremos al tema de la penalización? Vamos empezando a penalizar a cada hombre que abusa, viola, agrede o se hace loco al momento que deja embarazada a una mujer", reclamó.

Advierten impugnación ante SCJN

Luego de que el Congreso de Aguascalientes reformó la Constitución para proteger la vida desde la concepción, organizaciones feministas de la entidad adelantaron que impugnarán la decisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Nada nos para, ni su reforma antiderechos. Congreso del Estado de Aguascalientes, nos vemos en la SCJN", publicó en Facebook la Comunidad Feminista Ags.

El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes también adelantó que recurrirá a la Corte.

"Se aprobó la Reforma constitucional que criminaliza el aborto en el Estado, Pero, Se va a caer, la vamos a tirar, expresó.

En contraste, el Frente Nacional por la Familia celebró que Aguascalientes se convierta en el estado número 22 de la República en "blindar el derecho a la vida".

En un comunicado, la agrupación dijo que con esto se "rechaza definitivamente las iniciativas proaborto que atentan la vida del concebido y dicen sí a la vida".

"El Frente Nacional por la Familia felicita a las y los legisladores del Congreso que con responsabilidad y valentía han reconocido y protegido la vida humana de todos, atendiendo la voz y exigencia de los hidrocálidos sin dejarse intimidar por grupos radicales", dijo Carlos García Villanueva, dirigente de la organización en el Estado.