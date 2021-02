Avala Aguascalientes ley antiaborto en polémica sesión

Reforma Reforma

Aguascalientes.- El Congreso de Aguascalientes avaló la iniciativa de reforma para instituir el derecho a la vida desde la concepción en una sesión que incluyó intervenciones polémicas de legisladores.

La iniciativa se aprobó con 18 votos a favor, ocho en contra y una abstención.

De los cinco diputados locales de Morena, cuatro votaron en contra y uno votó en abstención (José Manuel González Mota).

A favor de la iniciativa votaron 14 diputados locales del PAN; uno del PES; uno del PVEM: uno de Nueva Alianza; y uno del PRI.

El debate de la iniciativa quedó marcado por un episodio en donde el diputado del PVEM, Sergio Augusto López, levantó su dedo medio al ejemplificar que "si lo mete al ano de una persona, el dedo sigue siendo suyo".

"Lo mismo pasa con este tema (del aborto), el niño, el bebé no es de la mujer, es una vida", dijo en tribuna.

"El aborto no es una interrupción, no se vuelve reanudar, no es un derecho porque no existe el derecho a matar, no es seguro porque siempre muere una vida y a veces no es, no es legal porque es inconstitucional, no es salud porque el embarazo no es una enfermedad, el aborto no es progreso ya que al eliminar a los seres más inocentes de una sociedad no aporta mas que dolor".

En defensa también de la iniciativa, Claudia Guadalupe de Lira, del PAN, pidió a los diputados respetar el principio de interés superior de la niñez.

"Hoy decimos 'sí a la vida del no nacido', pero reafirmemos nuestro compromiso para decir sí a la vida de todas las mujeres", expresó.

Otro momento que marcó la discusión de la iniciativa fue cuando el panista, Gustavo Báez, puso a través de su celular un audio que, aseguró, eran los latidos del corazón de su hija a las siete semanas de gestación

"Es el corazón de mi hija a las siete semanas, ese latido te vuelve loco, ese latido te das cuenta cómo va a cambiar tu vida para que ella o él pudiera tener una mejor, siete semanas, y no fue antes porque no nos dimos cuenta que estábamos embarazados.

"Mes con mes el corazón suena más fuerte, el corazón humano se va fortaleciendo, hoy mi corazón late fuertísimo, porque queremos defender la vida", dijo.

Algunas posturas en contra fueron de las diputadas de Morena.

Entre ellas estuvo Natzielly Rodríguez, quien criticó que la mayoría de los opinólogos sobre el aborto fueran varones.

"Es curioso observar cómo la mayoría de opinólogos son varones que, con todo el respeto que me merecen, no deberían opinar sobre un tema ajeno y desconocido, ya que biológica y emocionalmente sólo lo experimentamos nosotras las mujeres", señaló.

A este reclamo se sumaría el de la morenista Erica Palomino, quien lamentó que la mayoría del Congreso local no entendiera la importancia del tema para las mujeres.

"Que no se les olvide que estamos en lugar donde se construyen políticas públicas, las del Estado laico que tratamos de ser, pero que el grupo mayoritario en este Congreso no puede entender leyes pensadas para regir la vida de todos los hidrocálidos, no sólo de los que practican un pensamiento o creencia", agregó.