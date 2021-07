Avala López Obrador destape de Ebrard

Ciudad de México– Cuestionado sobre la reunión del Canciller Marcelo Ebrard con colaboradores en la que anunció que buscará la candidatura presidencial, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que todos los que quieran participar tienen derecho, aunque la gente decidirá y pondrá a cada quien en su sitio.

"Todos los que quieran participar, mujeres y hombres están en su derecho y ya dejar en el pasado esas prácticas del tapadismo, la designación del dedo o aquellas frases célebres, legendarias, de que el que se mueve no sale, el que se mueve no sale en la foto, otras hasta más ofensivas, de que está flaca la caballada y todas esas cosas. No, no, no, eso ya no", señaló en conferencia.

En tanto, Ebrard dijo que estará preparado cuando lleguen los tiempos para buscar la candidatura presidencial, pero no se distraerá en su función y respetará a los demás.

"En primer lugar dije que hay que agradecer al Presidente que nos tome en cuenta. En segundo lugar, faltan dos años y medio, dediquémonos a trabajar, seamos eficientes, respetemos a los demás, actuamos en función de eso, no perdamos la concentración de lo que estamos haciendo.

"Seamos consistentes, perseverantes y leales y por supuesto que cuando se den las normas y lleguen los tiempos, estamos a la mitad del Gobierno, cuando eso llegue, estemos preparados para participar de acuerdo a las reglas que en su momento se darán, y eso es en esencia lo que ahí se dijo, es verdad la información y por eso se dijo, para que no haya especulación.

"No vamos a distraernos y vamos a seguir actuando con eficiencia", afirmó ante el Presidente.