Avala Morena en Senado eliminar veda sobre revocación

Reforma

Ciudad de México.- Una hora después, Morena logró empujar, en lo general, el polémico "decretazo" que dará "manga ancha" al Presidente de la República para opinar y promover de facto la revocación de mandato.

A las 11:02 horas, la bancada mayoritaria sumó 66 escaños, apenas los necesarios para lograr la mayoría simple. Varios de los senadores que ayer se ausentaron, se apersonaron esta mañana. Negaron que hubieran sido traídos "de las greñas", tal y como ayer apremió la morenista Malú Micher al coordinador de Morena, Ricardo Monreal.

"A mí no me trajeron de las greñas porque ni tengo", soltó el petista Miguel Ángel Lucero.

La morenista Eva Galaz se excusó por no haber votado ayer, alegó que estaba enferma, pero aclaró que no era "una niña malcriada".

Aprobado el "decretazo", a la Oposición se le registraron apenas 25 votos en la lógica de que la Mesa Directiva cerró el registró de votos, a contrapelo de la "laxitud" que se tuvo ayer por la tarde para que Morena intentara alcanzara el quórum.

La panista Lilly Téllez encaró a la presidenta, Olga Sánchez Cordero, y le dijo que estaba "más despeinada" que cuando se desempeñaba como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El morenista César Cravioto se burló de la Oposición y afirmó que ya no le había salido "eso de reventar la sesión. Tuvieron una victoria pírrica, pero hoy la mayoría se va a imponer. No caigan en el juego de querer seguir retrasando esto".

La bronca contra Sánchez Cordero arreció y la ex titular de Gobernación aseguró que representaba a todos, aunque luego aceptó que la secretaria, la morenista Verónica Camino, no preguntó si había senadores que no pudieron votar.

"Qué manera tan irresponsable de dejarse presionar para evitar el voto de la Oposición", le reprochó el senador priista Miguel Ángel Osorio Chong. "Estos llamados a aplastar a la Oposición a nadie le sirven. Le pido regresar a la gobernabilidad".

"Tenga el mismo criterio de laxitud que tuvo ayer. Ayer extendió el reloj para pedir que cerrara y es muy notable el cambio de criterio. Lo que sorprende es el discurso autoritario de la mayoría", dijo el senador Emilio Álvarez Icaza.

La presidenta comunicó al Pleno que tenía registrados 14 oradores de reservas.