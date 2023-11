Avala Senado la renuncia de Zaldívar por 'causa grave'

Especial / Agencia Reforma / Ministro Arturo Zaldívar

Ciudad de México.- La "causa grave" que argumentó el todavía ministro Arturo Zaldívar para renunciar a la Corte fue avalada en el dictamen que mañana será puesto a consideración de la Comisión de Justicia del Senado de la República.

En la lógica de que se necesita de mayoría simple, Morena no tendrá problema alguno ni en la Comisión ni en el Pleno para impulsar la aprobación del dictamen.

Los senadores que elaboraron el dictamen citaron parte de la reflexión en una entrevista radiofónica con que Zaldívar intentó dar sustento a la "causa grave" que establece la Constitución.

"'... por supuesto que es una decisión reflexionada, pensando en dónde puedo ser más útil en este momento, para mi país, y también analizando la coyuntura política y que estamos viviendo en este momento... Lo primero que debo explicar (...) es la cuestión de la causa grave. (...) Realmente 'causa grave' no es una causa trágica, no es una causa de enfermedad, no es una causa de discapacidad, o no solamente eso. Una 'causa grave' es una causa importante, una causa trascendente", alegó el ex presidente de la Corte.

Con base en ese razonamiento, los senadores concluyeron "que se han cumplido a cabalidad todos y cada uno de los requisitos señalados en la Constitución Federal, para que este Senado de la República esté en aptitud de aprobar la renuncia presentada por el C. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al tenor de lo siguiente:

"Los preceptos constitucionales que se ha citado, señalan que las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves, las cuales serán sometidas al Ejecutivo Federal, en consecuencia, si bien, el constituyente federal no estableció un catálogo de causales graves para la procedencia de las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, no es menos cierto, que las mismas quedan al arbitrio de la calificativa que que para tal efecto realice tanto el ministro que renuncia, como el titular del Ejecutivo Federal cuando materializa a través de su aceptación", se lee en el dictamen.

"Bajo esa tesitura, tenemos que el C. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a través de su escrito de fecha 07 de noviembre de 2023, sometió a consideración del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la causa que motivo (sic) su renuncia al cargo, con lo cual, se tiene por satisfecho el primer elemento estipulado por la Constitución Federal."

El escenario más probable es que el dictamen pase al pleno el miércoles, día en que se presume que el ejecutivo envíe al Senado la terna con aspirantes a ocupar la vacante de Zaldívar.

El pasado 7 de noviembre, Zaldívar presentó su renuncia tras 14 años en el cargo al presidente López Obrador, quien posteriormente la aceptó y la envió al Senado.

"El día de hoy he presentado al presidente Andrés Manuel López Obrador mi renuncia al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que, en el caso de que la acepte, sea turnada al Senado de la República para su aprobación", informó en su cuenta de X.

"Mi ciclo en la Corte ha terminado. Durante estos 14 años impulsé los criterios más vanguardistas que constituyeron el nuevo paradigma constitucional en la defensa de los derechos humanos de todas las personas".

De acuerdo con Zaldívar, "toca ahora seguir sirviendo al país en la consolidación de la transformación de un México más justo y más igualitario, en el que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan".

Tras su renuncia, el ministro se reunió con Claudia Sheinbaum y acordaron "trabajar juntos para avanzar en la transformación".