Avalan comité evaluador para INE con perfiles a modo

Ciudad de México.- Con rechazo y abstención de la Oposición, diputados avalaron al Comité Técnico de Evaluación, con perfiles cercanos a Morena, que calificará a los aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral.

En nombre de Va por México, Luis Espinosa Chazaro, del PRD, afirmó que se abstuvieron de votar en la integración del comité para dejar para dejar abierta la posibilidad de un acuerdo.

En tanto, Jorge Romero, del PAN, dijo que "dejamos claro que es profundamente reflexionado nuestro voto. No íbamos a convalidar un proceso que debe ser con la mayor apertura posible".

Previamente, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, fue quien propuso a la Junta de Coordinación Política perfiles cercanos a ese partido.

El legislador confirmó los tres nombres que en diciembre ya había adelantado a los diputados: Enrique Galván Ochoa, Evangelina Hernández Duarte y Andrés Norberto García Repper.

Galván Ochoa es columnista con posiciones cercanas a la llamada Cuarta Transformación.

Evangelina Hernández Duarte ha trabajado en la administración pública federal, con cargos en la Guardia Nacional, mientras que García Repper ha representado a diputados locales de Morena en Tamaulipas y ha sido representante de ese partido en el Instituto Electoral del Estado.

EXPLICAN ABSTENCIÓN

Los coordinadores parlamentarios de Va por México (PAN-PRI-PRD) informaron que se abstuvieron en la votación de la Junta de Coordinación Política para la integración del Comité Técnico de Evaluación de consejeros del INE.

"Como una muestra de no demeritar el proceso en sí, hemos decidido abstenernos", argumentó Luis Espinosa Cházaro, del PRD.

El panista Jorge Romero descartó que a los integrantes de esta coalición no les interesan las cuotas, ni en el Comité Técnico ni en la elección de consejeros, sino que se cuiden los perfiles de los nuevos consejeros.

"Nosotros dejamos claro que es profundamente reflexionado nuestro voto (en abstención). No íbamos a convalidar un proceso que debe ser con la mayor apertura posible. No votamos en contra para no dinamitar el proceso, pues no hay una decisión más importante que la elección de los consejeros electorales", explicó Romero.

A su vez, Rubén Moreira, del PRI, explicó que su voto en abstención fue para no impedir el "futuro diálogo" sobre la selección de los perfiles de los nuevos consejeros del INE.

"La instalación del Comité Técnico es el saque de salida, así es que llamamos a las y los mexicanos a inscribirse en el proceso; hago un llamado a maestros eméritos, a ex ministros de la Corte, porque de dónde se va a elegir, de entre quienes se registren.

"Dejamos sobre la mesa la capacidad de diálogo porque el 41 constitucional dice que la forma de llegar al pleno es a través de un acuerdo. Nos abstuvimos para dejar la puerta abierta a la construcción de un buen acuerdo por México", manifestó Moreira.

Integración del Comité Técnico de Evaluación.

Designados por el INAI: María Esther Azuela Gómez, Sergio López Ayllón.

Designados por la CNDH: Ernesto Isunza Vera y Araceli Mondragón González.

Designados por la Jucopo: Enrique Galván Ochoa, Evangelina Hernández Duarte, Andrés Norberto García Repper Favela (votados a favor por Morena, PVEM y PT; en contra, MC; los demás grupos parlamentarios, en abstención).

Se compromete Comité a trabajar a favor de la democracia

Los integrantes del Comité se comprometieron a ser institucionales y a trabajar para darle certeza al proceso.

María Esther Azuela afirmó que su compromiso es ofrecerle a los legisladores un muy buen grupo de quintetas, para evitar que la elección de cuatro consejeros sea mediante tómbola.

"Esta es una oportunidad histórica para que juntos, con nuestras diferencias y con nuestras seguras coincidencias, podamos ofrecerle a la ciudadanía perfiles muy profesionales, perfiles comprometidos con la imparcialidad, perfiles plurales", afirmó.

Sergio López Ayllón, quien tomó protesta vía zoom, se comprometió a un trabajo institucional, para darle a la Cámara de Diputados la oportunidad de deliberar.

"Lo vamos a hacer con mucha seriedad, los vamos a hacer con mucha institucionalidad, lo vamos a hacer respetando cabalmente los principios de la función rectora electoral y esperemos que en el término de las semanas que tenemos por delante, que serán muy intensas, podamos ofrecer un resultado que satisfaga a la Cámara de Diputados y a la nación entera, para que tengamos una estupenda renovación del INE", indicó.

Ernesto Isunza Vera, una de las propuestas de la CNDH, confió en que el Comité será capaz de darle certeza al proceso de elección de consejeros.

Dijo que espera que en la conformación de las quintetas, los siete integrantes puedan llegar a un consenso y aseguró que si no es así, también darán argumentos de por qué se tomaron determinadas decisiones.

"Vamos a llegar, espero yo, por consenso las siete personas que constituimos el Comité a crear estas cuatro quintetas, pero si no es así y es por mayoría, también lo haremos presentando argumentos y llegando a esa claridad de por qué se tomaron esas decisiones", adelantó.

Enrique Galván Ochoa, una de las propuestas de la Jucopo, dijo que espera que el Comité dé buenos resultados y que al final del proceso, la ciudadanía tenga la convicción de que lo que hicieron valió la pena.

"Esperamos darles muy buenos resultados y que la ciudadanía se sienta, al final de este proceso, que tenga la convicción de que lo que hicimos fue algo que valió la pena, que fue claro, que fue transparente, que fue honesto y que dimos alguna aportación, por pequeña que sea, a la democracia del País", expresó.

Evangelina Hernández ofreció trabajar incansablemente para que el proceso de elección de consejeros sea transparente y claro para las y los ciudadanos.

En su turno, Andrés Norberto Garcia Repper, felicitó a la Jucopo por llegar a un acuerdo para la conformación del Comité y aseguró que sus integrantes trabajarán anteponiendo sus principios, pero también los de la Constitución.

"Este procedimiento está reglado, reglado, no arreglado, reglado. Nuestra vocación tiene que ser democrática. Estoy seguro que no estamos de acuerdo y no vamos a estar de acuerdo en muchas opiniones, pero nos une el principio de sacar adelante este proceso", refirió.