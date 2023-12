Avalan Cuenta Pública 2021 con 10 mil mdp sin comprobar

Agencia Reforma / El pleno de la cámara baja

El pleno de los diputados aprobó la Cuenta Pública 2021, a pesar de la falta de comprobación de casi 10 mil millones de pesos en el Gobierno federal, luego de dos años de cerrado el ejercicio fiscal.

Las irregularidades financieras en Segalmex, los programas sociales y en las construcciones de las tres obras emblemáticas del Gobierno fueron minimizadas por Morena, mientras que la Oposición condenó actos de corrupción y opacidad.

En la última sesión del periodo ordinario, al final de la lista de dictámenes, se presentó el dictamen de la Comisión de Presupuesto de Egresos, el cual fue aprobado con 243 votos a favor, 197 en contra y una abstención.

Se reportó que hubo observaciones por 64 mil 835 millones de pesos y de ese dinero, 52 mil 211 millones de pesos son parte de irregularidades en el gasto de las entidades.

De las observaciones, 9 mil 262 millones no han sido comprobados por el Gobierno federal.

El panista Héctor Saúl Téllez explicó que de 2 mil 050 auditorías, salió el monto de los 64 mil 835 millones de pesos sin comprobar, pero si se suman observaciones de los años previos, 2019 y 2020, el primer trienio del Gobierno dejó un faltante de 220 mil millones de pesos, lo que es una "probable corrupción del Gobierno de López Obrador".

Dijo que el Aeropuerto Felipe Ángeles tuvo un faltante de 36 millones de pesos, que sumado al 2020 el monto sin aclarar es de 44 mil millones de pesos.

"Si sumamos todas las observaciones al Aeropuerto Felipe Ángeles, estaríamos hablando de que prácticamente la mitad de este aeropuerto está observado y bajo probable corrupción que hoy no se ha subsanado", señaló.

Agregó que del Tren Maya hay mil 397 millones de pesos observados, lo que es el monto más alto en los tres ejercicios de construcción de esa obra.

"Esto suma un total de mil 820 millones de pesos en observaciones del Tren Maya. Esto es grave y se destaca un punto rojo en corrupción", reclamó en tribuna.

En cuanto a la refinería de Dos Bocas, resaltó que se observaron 384 millones de pesos en el año 2021, que se tienen que sumar a los 60 millones de observaciones del 2020, lo que da un total de 444 millones de pesos en observaciones de esta refinería.

"Y no se queda atrás también Segalmex, en donde hubo 2 mil 346 millones de pesos bajo observación. Y se corrobora hasta el año 2021 observaciones hasta 15 mil 308 millones de pesos en Segalmex.

"Es de destacar que de estos tres proyectos estamos hablando de miles y miles de millones de pesos", manifestó el legislador del PAN.

El priista Miguel Sámano dijo que el monto de observaciones al Gobierno federal parece menor, pero dijo que se debe a que el 82 por ciento de las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación se hicieron al gasto en las entidades federativas.

"Con ello se pretende minimizar lo detectado en el orden federal, porque es un hecho que diversas instancias, obras y programas federales recibieron importantes observaciones por parte del órgano auditor.

"Prueba de ello, es que Segalmex no acreditó la prestación de servicios profesionales de administración personal por más de 600 millones de pesos y otorgó 106 millones de pesos de incentivos a medianos productores de maíz, sin que se presentaran las facturas y los instrumentos administrativos de riesgo correspondiente", explicó sobre los faltantes de la empresa.

También criticó que en la pensión para el bienestar de las personas adultos mayores, se evidenciaron pagos por más de 48 millones de pesos a personas fallecidas y el otorgamiento de recursos a personas cuyas edades eran inferiores a los 65 años, incumpliendo con ello las reglas de operación establecidas por el propio Gobierno federal.

Además, explicó el legislador del PRI, en la Cuenta Pública del 2021 la Secretaría de Bienestar presentó una diferencia de casi medio millón de personas entre el padrón de beneficiarios y las reportadas en la Cuenta Pública.

El perredista Marcelino Castañeda indicó que hubo una acción acotada de la ASF, por lo que no existe información que permita revisar las actividades de Segalmex, ni tampoco algunos otros casos de corrupción denunciados públicamente, como las compras de servicios que realizó el ISSSTE y la negligente gestión de vacunas.

"Es decir, aprobarán una Cuenta Pública que decidieron no revisar, decidieron no ver, decidieron no auditar la mala gestión, que ustedes saben que los ejercicios de fiscalización realizados a los programas y los proyectos faraónicos han arrojado datos de una innegable corrupción.

"Los ejercicios de auditoría sobre los megaproyectos reportan inconsistencias en los contratos, mala planeación, una serie de problemas que nos dejan ver la prisa con la que se han estado llevando a cabo", reprochó.