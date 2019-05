Avalan diputados en lo general reforma educativa

Ciudad de México— El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma educativa.



Diputados de Morena que fueron calificados como 'fifís' por el Presidente Andrés Manuel López Obrador por votar en contra en la primera discusión del proyecto se disciplinaron y esta vez se manifestaron a favor del dictamen.



La reforma educativa obtuvo 396 votos a favor de Morena, PRI, PT, PES, MC, PRD y PVEM, 68 en contra de la bancada panista y 1 abstención.



Entre otros que votaron en contra también están la priista Cynthia López y el legislador del PVEM Jorge Corona, ex secretario particular del ex Presidente Enrique Peña Nieto.



Ahora se discuten 30 reservas, con 20 oradores.



El coordinador del PRI, René Juárez, dijo que se mejoró el dictamen respecto a la propuesta inicial del Ejecutivo federal.



"Cuando llegó aquí, en una expresión muy popular, muy plástica y hasta muy simple, cuando llega la iniciativa del Gobierno venía un chivo, lo que aprobamos fue un caballo, no pura sangre, pero un caballo bien paradito.



"Hay un avance muy importante. Hubiéramos querido uno pura sangre, bueno, no salió pura sangre, salió lo que se pudo", explicó el coordinador priista.



Dijo que se logra el compromiso del Gobierno de mantener la rectoría del Estado sobre las plazas.



"El Gobierno ha dicho claramente que no habrá de darle, otorgarle, entregarle, ni el dinero ni el manejo de las plazas a una expresión, que es muy importante, si ustedes quieren, pero que no es correcto".



Negó que haya una derogación de la reforma educativa aprobada en el sexenio pasado.



"Es una evolución de la iniciativa de Peña, se evolucionó a lo que hay ahora.



"Finalmente sí quedan muchísimos puntos y muchísimas comas de la reforma del 2013", sostuvo.



¿Aún así no es el caballo pura sangre que querían?, se le preguntó.



"No, no, pero de chivo, de chivo a caballo", reiteró.