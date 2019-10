Avalan diputados etiquetado frontal

Ciudad de México.- Con 458 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas no alcohólicas, a fin de combatir el sobrepeso y la obesidad.

El proyecto plantea modificaciones para establecer etiquetados de advertencia en alimentos más precisos y visibles a los que actualmente existen y reforzar las estrategias del Gobierno federal en materia de prevención, así como disminuir los gastos asociados al tratamiento de padecimientos como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

Al hablar en contra, Gerardo Fernández Noroña, del PT, aseguró que la gente no lee las etiquetas de los alimentos que consume.

"Yo no comparto la alegría que se ha manifestado en tribuna respecto a esta determinación", señaló.

"Nos reíamos de que Enrique Peña Nieto no ha leído un libro y la sociedad no está mejor. No leen ni las etiquetas de lo que se comen".

Consideró que el etiquetado propuesto es un primer paso, pero resulta insuficiente porque uno de los principales causantes de la obesidad es la fructosa, una sustancia contenida en muchos de los productos que actualmente se venden en las escuelas.

"Los etiquetados tendrían que ir más lejos, porque hay cosas que se presentan como alimentos y no lo son y tienen un consumo bárbaro", indicó.

Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, advirtió que la mayoría de alimentos no contiene azúcar de caña, la que se produce en los campos mexicanos, sino fructosa, la cual proviene del extranjero, una industria que, por años, ha afectado a la azucarera mexicana.

Acusó que las escuelas se han convertido en "fábricas de obesidad".

Dijo que, si bien se han tomado medidas, niñas y niños en México siguen invadidos de publicidad que los invaden y que vulneran sus derechos.

Aseguró que los publicistas e industria han encontrado los medios para encontrarse en los diferentes espacios de la vida diaria sin restricción.

Por ello, consideró que esta medida es un paso para garantizar el derecho a la salud y a la información.

"Es insuficiente, pero es un paso que hay que dar", reconoció.