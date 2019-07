Avalan en SNA cambios a formato de 3de3

Ciudad de México.- El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción aprobó en lo general modificaciones al formato de la declaración patrimonial y de intereses que deberán presentar todos los servidores públicos del país.

Los integrantes del Comité reservaron seis observaciones formuladas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para ser discutidas en una próxima sesión.

Estos puntos son publicidad de los saldos de la cuentas bancarias, publicidad de la información patrimonial del cónyuge y dependientes económicos, reserva de identidad de los menores de edad, especificar la industria a la que pertenecen los terceros vinculados con el declarante, conservar campos que fueron eliminados respecto del formato anterior y especificar la publicidad de datos por sector.

"El INAI en esto sostiene que considera conveniente e indispensable se mantengan públicos 365 campos o datos, desde luego será motivo de la discusión detallada para que estos se consideren o no, pero lo teníamos que dejar asentado como parte del voto particular que me proponía yo así establecer", expuso Francisco Javier Acuña, presidente del INAI.

El formato de la declaración patrimonial y de intereses fue aprobado en septiembre del año pasado y se estableció que entraría en vigor a más tardar el pasado 1 de mayo, sin embargo, el 8 de abril, a propuesta de la Secretaría de la Función Pública, el Comité Coordinador acordó aplazar el documento para hacerle adecuaciones.

Durante la sesión del Comité, realizada en la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscal Anticorrupción reprochó que los documentos de trabajo no fueron entregados como marca el reglamento, con cinco días de anticipación, pues algunos de los cambios que se presentaron en la mesa no estaban contenidos en la versión que a ella le fue remitida.

"Yo sí pediría, respetuosamente, que lo pudiéramos ver con atención en otra sesión, en la que ya contáramos con la información, y no sobre las rodillas cambiando versiones que no fueron circuladas", dijo.

El formato de declaración patrimonial y de intereses aprobado, de acuerdo con información proporcionada por el INAI, cuenta con 358 campos, mientras que el anterior era de 673, es decir, hay una reducción de 315.

En él, los servidores públicos de todo el País deberán detallar su datos patrimoniales, los de su cónyuge y dependientes económicos, así como las sociedades e intereses económicos, políticos o de amistad que tengan y que eventualmente podrían constituir un conflicto de intereses.