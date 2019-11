Avalan iniciar juicio político a Graco Ramírez

Ciudad de México.- La Junta Política y de Gobierno del Congreso de Morelos dictaminó procedentes los juicios políticos en contra del ex Gobernador Graco Ramírez; el ex Secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, y la ex Contralora, Adriana Flores Garza.

Alejandra Flores Espinoza, presidenta de la Junta, explicó que los tres están señalados de omisión en la ministración de los recursos establecidos en el Presupuesto de 2018 al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y a la Fiscalía General del Estado por 120 millones de pesos 826 mil 135 pesos.

"Son dos juicios políticos, ya los declaramos procedentes, lo que sigue es turnarlos a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado que tiene también un plazo para hacer el procedimiento", detalló.

"Lo vamos a turnar el día lunes y ya será cuestión que le dará seguimiento la Comisión de Gobernación".

Las solicitudes de juicio político fueron presentadas en septiembre por el Consejero Jurídico del Gobierno de Morelos, Samuel Sotelo Salgado.