Avalan investigar a Santiago Nieto

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador avaló la investigación a Santiago Nieto de la Fiscalía General de la República, que solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) expedientes sobre el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

"Es un asunto que tiene que ver con la Fiscalía, así como le tengo confianza al Fiscal Alejandro Gertz, le tengo confianza a Santiago Nieto y son procesos que tienen que desahogarse".

"Si hay una denuncia tienen que hacerse las diligencias, pero eso no significa que el señalado sea culpable y no creo que Santiago esté involucrado en actos de corrupción no abuso de autoridad, a lo mejor la Fiscalía tiene que hacer estos procedimientos".

El 29 de diciembre, se publicó que la FGR indagaba a Nieto por el crecimiento de su patrimonio inmobiliario durante su gestión como titular de la UIF.

La carpeta de investigación fue abierta con una denuncia anónima presentada el 2 de diciembre y otras denuncias por presuntos delitos cometidos como funcionario público.

La carpeta fue integrada en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales a cargo del subprocurador Juan Ramos, brazo derecho del Fiscal Alejandro Gertz.

Una investigación de Grupo REFORMA reveló el 6 de diciembre que Santiago Nieto Castillo adquirió en dos años cuatro propiedades y un auto por valor de 40 millones de pesos con un sueldo mensual de 107 mil pesos y cuando asumió el cargo de la UIF en diciembre de 2018 su situación económica, según su propio dicho, no era holgada.

Nieto Castillo fue designado como jefe de la UIF en diciembre de 2018 y cesado del cargo el 8 de noviembre pasado tras el escándalo por su boda con la consejera del INE, Carla Humphrey. realizada en Antigua, Guatemala.