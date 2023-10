Avalan perpetuar sesiones semipresenciales en Cámara baja

Óscar Mireles / Agencia Reforma / El morenista Alejandro Robles se manifestó en contra de la reforma

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó una reforma para perpetuar las sesiones semipresenciales en el pleno y en comisiones, lo que permitirá a los legisladores pasar lista y votar a distancia durante la campaña presidencial, como sucedió con la pandemia por Covid-19.

Aunque la reforma conviene a Morena para garantizar el quórum en la aprobación de dictámenes, diputados del Frente Amplio por México votaron a favor.

Movimiento Ciudadano lo hizo en contra.

En lo general la reforma al reglamento interno de la Cámara de Diputados se aprobó en 375 votos a favor, 69 en contra -de MC y parte de Morena- y 10 abstenciones.

La oposición votó a favor luego de que Morena aceptó la propuesta del PAN de que las sesiones semipresenciales serán de carácter excepcional.

Sin embargo, en el articulado se establece que el quórum en las sesiones semipresenciales podrá darse de forma física o de manera telemática por medio de la plataforma digital.

Las sesiones semipresenciales se realizaron durante la pandemia y aún después de que los contagios habían descendido.

En mayo se declaró el fin de la contingencia sanitaria y ello obligó a los diputados convocar a sesiones presenciales desde el inicio del periodo ordinario de sesiones.

En el artículo 292 del Reglamento se establece que será la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva las que aprueben las sesiones semipresenciales, órganos de Gobierno donde prevalece el voto ponderado, es decir, el peso de cada fracción legislativa.

Por ello, Morena y partidos aliados pueden declarar la necesidad de las sesiones semipresenciales sin necesidad de un acuerdo con la oposición.

"Las diputadas y los diputados podrán concurrir, de manera física o telemática, a las sesiones o reuniones del pleno u de órganos de Gobierno, comisiones o comités en que participen", cita la reforma, que agrega un nuevo capítulo en el reglamento de la Cámara en el tema de sesiones semipresenciales de forma excepcional.

Diputados de MC condenaron la reforma, al señalar que favorece a los faltistas e irresponsables, además de afectar la imagen de la Cámara.

Braulio López dijo que la reforma favorece a los que están de vacaciones y que se van a la campaña electoral.

"¿Y los trabajadores del Congreso? ¿Van a venir o no van a venir? No seamos incongruentes, no seamos representantes del pueblo desde el sofá.

"No seamos irresponsables, si no pueden o no quieren venir, pidan licencia y dejen en paz Cámara de Diputados", señaló el legislador de MC.

Agregó que ese partido no está de acuerdo en perpetuar vicios del "sistema político podrido".

El petista Gerardo Fernández Noroña consideró que la reforma era un error de Morena si no había una mención clara sobre lo excepcional de la medida, no solo en el título, y se dejaba la discrecionalidad sobre la decisión.

El morenista Alejandro Robles también se manifestó en contra de la reforma.

Pidió que no quedara en manos de la Jucopo la decisión discrecional de establecer sesiones semi presencial y fuera una decisión tomada por el pleno. La propuesta fue desechada por la mayoría.

"Vamos a evitar caer en un privilegio, no podemos estar siendo representantes de la nación sin cumplir con los más sagrado en lo esencial del trabajo del legislador, que es la deliberación".

Coincidió que desde la "comodidad del sofá", se quiere cumplir con la labor legislativa.

El diputado de MC Mario Alberto Rodríguez advirtió que al menos se debería precisar que los diputados que no acudan a las sesiones del pleno y opten por votar a distancia, no se les proporcionen los apoyos legislativos para transporte de avión o gasolina.

Finalmente, el dictamen se aprobó y se envió al Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor de forma inmediata.