Avalan prohibir salto de funcionarios a iniciativa privada

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó este martes en comisiones los cambios que hizo el Senado de la República a la Ley de Austeridad Republicana, avalando que los funcionarios que manejaron “información privilegiada” durante su encargo no podrán emplearse en el mismo sector, pero de la iniciativa privada, al menos por un periodo de diez años.

La minuta fue aprobada con 47 a favor, 13 en contra y dos abstenciones en las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y en la de Hacienda de la Cámara; la oposición advirtió que es inconstitucional por limita el derecho de los trabajadores a elegir libremente un empleo.

Yo no me imagino a un secretario de Hacienda, después de haber sido secretario de Hacienda y haber regulado a todas las empresas de este país, porque es presidente de la Junta Directiva del SAT y regula a todas las empresas a través de los diversos ordenamientos, a los bancos, no va a poder trabajar en ningún sector de la economía. Me parece una aberración lo que se pretende, es ir en contra de los derechos de los trabajadores que todos los días ponen su esfuerzo por trabajar por el bien de México dando horas y horas en las distintas dependencias del gobierno federal”, dijo Fernando Galindo, diputado del PRI.

El dictamen, que será enviado al Pleno para su discusión el próximo jueves, señala que “los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Gobierno Federal, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años”.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar, reconoció que la aplicación de esta ley podría terminar en tribunales.

Los que consideren conveniente tendrán que asistir a las instancias judiciales si consideran que se han violado sus derechos humanos, y en estos casos derechos laborales, para poder tener un trabajo digno y bien remunerado”, dijo en entrevista.

La iniciativa nació en la Cámara de Diputados a raíz de que el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que era “inmoral” que los expresidentes, como Felipe Calderón, exsecretarios de Estado y altos funcionarios con información privilegiada se emplearan al término de su encargo en la iniciativa privada.