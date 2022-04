Avalan reforma sobre reglamentación para adopción

Agencia Reforma / Cámara de Diputados

Ciudad de México— El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que no especifica los documentos que deberán presentar los solicitantes de adopción y que omite establecer el tiempo en el que dichas solicitudes serán resueltas.

La modificación avalada con 472 votos adiciona el artículo 30 Bis 4 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para determinar los puntos que debe contener la reglamentación en la materia.

De acuerdo con el dictamen enviado al Senado, ésta deberá establecer que los requisitos y documentos para determinar la idoneidad de el o los adoptantes serán los necesarios y suficientes.

La reforma elimina de la propuesta original la prohibición de que dichos requisitos y documentos sean excesivos.

Señalará también que los perfiles de las y los profesionistas encargados de realizar las entrevistas deberán contar con la experiencia necesaria, misma que tiene que ser acreditada con documentos y estarán obligados a desempeñar sus funciones con estricto apego al interés superior de la niñez.

Además, la reglamentación en materia de adopción deberá establecer las funciones y atribuciones de los organismos encargados de realizar los trámites administrativos, evaluaciones, opiniones y emisión de certificados de idoneidad.

Al argumentar el dictamen, el emecista Salomón Chertorivski dijo que, de acuerdo con el Censo de Alojamiento de Asistencia Social del INEGI, hoy existen casi 900 casas hogar de menores en el País, cuya población usuaria residente es de más de 26 mil menores.

Detalló que las niñas, niños y adolescentes llegan a estos lugares por diversas razones, entre ellas, el abandono al nacer, porque son huérfanos, por violencia, por negligencia o abuso sexual, porque su familia no tiene los recursos suficientes para mantenerlos o porque padres o madres se encuentran en situación de cárcel o de calle.

Aunado a ello, dijo, la conjunción de la emergencia sanitaria y el mal desempeño de la economía en los últimos años ha exponenciado diversos problemas sociales, las capacidades de las instituciones para atender a la población en el contexto de aislamiento se ha delimitado y se ha incrementado la violencia institucional en contra de grupos vulnerables, entre ellos niñas, niños y adolescentes.

"Comienzan a aumentar los registros de menores cuyos padres, madres y tutores han dejado en el desamparo, ya sea por decesos vinculados o en torno a la violencia, ya sea por desenlaces desafortunados de Covid-19 o por carencias económicas que han impactado a miles de familias", afirmó.

El legislador recordó que el año pasado el Comité de los Derechos de los Niños de Naciones Unidas recomendó al Estado mexicano tener información sobre el número de residentes de casas hogar, su situación legal y las condiciones en las que se encuentran, pero hasta ahora no se cuenta con esa información.

"Si no se tiene información precisa y actualizada, tampoco sabemos cuántos de estos menores podrían ser susceptibles de ser adoptados. Lo que no se mida, no se puede resolver", expresó.