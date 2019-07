Avalan senadores Ley de Austeridad

Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la Ley de Austeridad Republicana luego de avalar la incorporación de una reserva que amplía a 10 años la prohibición para que exfuncionarios públicos se empleen en la iniciativa privada.

Con 60 votos a favor, 29 en contra y cero abstenciones, los legisladores avalaron la incorporación de una reserva presentada por el senador Félix Salgado Macedonio al artículo 24 de la nueva legislación.

Los senadores acordaron especificar en dicho artículo que la prohibición para saltar a la iniciativa privada en el corto plazo será aplicable únicamente a mandos superiores y siempre y cuando manejen información privilegiada.

"Se está planteando darle más claridad a este textos. Los servidores públicos, ¿cuáles?, ¿todos? No. ¿Cuáles? Aquí retomamos la parte del compañero Miguel Ángel Mancera. Los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mandos superiores a que se refiere el manual previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria", explicó.

El senador por Morena dijo que una vez realizadas estas especificaciones era justo aumentar a 10 años la prohibición para que los ex funcionarios públicos puedan ser empleados en el sector privado.

"Diez años es justo y esto no aplica a todos, porque hay quienes dicen: 'se violenta el artículo 5 de la Constitución' No es cierto eso, porque aquí dice claramente para quién va dirigido y quién no podrá ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales haya tenido información privilegiada", abundó.

El panista Julen Rementería calificó como una barbaridad duplicar el plazo aprobado por la Cámara de Diputados.

"Es una barbaridad, por decirlo de una manera elegante, lo que aquí vino a proponer. ¿Cómo puede pensarse que a una persona que trabajó en el Gobierno, así sea secretario, 10 años se le prohíba? Esta propuesta es, por decir lo menos, irracional", advirtió.

La senadora del PRI, Vanessa Rubio, dijo que es una exageración elevar la prohibición a 10 años, ya que reducirá los intensivos para formar parte del servicio público.

"Subir esto a 10 años es una exageración que va a afectar a los servidores públicos y va a inhibir la contratación en el servicio público, porque va a ser un castigo el tema de los 10 años", advirtió.

A pesar de ello, las modificaciones a la minuta fueron aprobadas, por lo que ésta regresará a la Cámara de Diputados para la discusión y votación de las mismas.

Tras la aprobación en lo particular de la Ley de Austeridad Republicana y luego de una sesión que duró 18 horas, el presidente del Senado, Martí Batres, declaró concluido el segundo periodo extraordinario.