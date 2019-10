Avaló AMLO liberación del hijo de 'El Chapo'

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que estuvo de acuerdo en la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de "El Chapo" tras ataques del crimen organizado ayer en Culiacán, Sinaloa.

"El Secretario de la Defensa, Marina, Seguridad, se concentraron, se reunieron y le dieron seguimiento al problema y tomaron decisiones que yo respaldo, que yo avalo porque se tornó muy difícil la situación y estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas", indicó durante su conferencia mañanera desde Oaxaca.

"Yo estuve de acuerdo con eso porque no se trata de masacres, ya se terminó, no puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas".

El mandatario comentó que la decisión fue tomada para proteger la vida de los ciudadanos.

"No se puede apagar el fuego con el fuego, esta es la diferencia de esta estrategia con los que han hecho los anteriores gobiernos, nosotros no queremos muertos, no queremos la guerra, esto les cuesta trabajo entender a muchos, pero la estrategia que se estaba aplicando convirtió al País en un cementerio", aseguró.