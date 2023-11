Avanza caravana de damnificados que exigen ayuda por 'Otis'

CDMX.- La caravana de damnificados que partió de Acapulco avanza esta mañana a la Ciudad de México para exigir que el Presupuesto de 2024 considere recursos por los daños del huracán "Otis".

Alrededor de 100 personas, entre habitantes, locatarios e integrantes de partidos políticos, salieron de Cuernavaca, Morelos, donde arribaron la tarde de ayer.

Los inconformes pernoctaron en la Colonia Antonia Barona y se movilizaron a la Capital cerca de las 08:30 horas de este lunes, a donde se prevé que manifiesten sus demandas en el Zócalo.

Evodio Velázquez, ex Alcalde de Acapulco, dijo que solo buscan ayuda tras la devastación del fenómeno meteorológico, en un puerto considerado patrimonio del País.

"Listos para salir, seguir en nuestra jornada de lucha rumbo a la Ciudad de México para hacer una exigencia enérgica pero respetuosa también al Gobierno para que nos pueda ayudar de verdad a Acapulco. Acapulco es patrimonio de la Nación, es patrimonio mundial y por ello vamos a hacer una exigencia los ciudadanos afectados en Acapulco", dijo.

El político lamentó la falta de servicios como la energía, que no ha sido restablecida pese a reportes de autoridades federales, pues ese problema ha incentivado la inseguridad en el puerto.

"Acapulco destrozado como nunca imaginamos ver al paraíso del Pacífico. Acapulco con hambre, con sed, sin servicios públicos, agua, luz, no es verdad que estén al 90 por ciento, hoy todavia hay muchas colonias de las 500 que tiene Acapulco que no tienen luz y esto ha generado una ola de inseguridad y de atracos en casas habitación".

Otros de los guerrerenses dijo que hay personas que ni siquiera han recibido una despensa a más de una semana del paso del huracán.

"Hay colonias de Acapulco que no han recibido una sola despensa, no tienen luz, no tienen agua y tienen niños que no tienen lo básico", señaló.

Una mujer agradeció a la gente de Morelos la ayuda que les dieron a su paso por la entidad.

"Muy agradecidos con la gente de Morelos porque son de un gran corazón, ellos nos dieron la mano, nos dieron colchonetas, nos dieron ropa, nos dieron comida, gracias a todo el pueblo de Morelos, a todo el estado de Morelos, muchas gracias", agregó.

Se tiene programado que la caravana de damnificados se manifieste frente a Palacio Nacional y mañana martes extenderán sus protestas al Senado y Cámara de Diputados, donde iniciará la sesión para discutir en el Pleno del dictamen del PEF 2024.